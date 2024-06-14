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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Кадры разрушенного подъезда в Шебекино

Первые минуты после обрушения подъезда дома в Шебекино попали на видео

14 июня 2024, 13:44
Фото: «Белгород № 1»
Кадры разрушенного подъезда в Шебекино
Видео публикует Telegram-канал «Белгород № 1». Подъезд рухнул в результате обстрела ВСУ 14 июня.
Сюжет
Обстрел

14 июня под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате обстрела произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. Известно о трёх пострадавших. На место ЧП выехали оперативные службы.

Известно, что с пятого этажа уже эвакуировали двоих человек. Сотрудники МЧС продолжают искать жителей.

В Сети сообщают, что под завалами могут оставаться люди. Обломки помогают разбирать местные жители. Информация о последствиях уточняется.

Также в Сети появилось видео с первыми минутами после обрушения подъезда.

Кадры разрушенного подъезда в Шебекино
Видео: «Белгород № 1»
ТАСС: под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино могут оставаться люди
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