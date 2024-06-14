Первые минуты после обрушения подъезда дома в Шебекино попали на видео

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
14 июня под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате обстрела произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. Известно о трёх пострадавших. На место ЧП выехали оперативные службы.
Известно, что с пятого этажа уже эвакуировали двоих человек. Сотрудники МЧС продолжают искать жителей.
В Сети сообщают, что под завалами могут оставаться люди. Обломки помогают разбирать местные жители. Информация о последствиях уточняется.
Также в Сети появилось видео с первыми минутами после обрушения подъезда.