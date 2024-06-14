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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Ещё четверых человек спасли в обрушившемся после обстрела Шебекино доме

Ещё четверых человек спасли в обрушившемся после обстрела Шебекино доме

14 июня 2024, 14:06
Фото: соцсети
Таким образом общее число спасённых уже достигло восьми. Пострадало пять человек, сообщили в МЧС России.
Сюжет
Обстрел

При обстреле Шебекино 14 июня в многоквартирном доме обрушился подъезд. На данный момент известно о пяти пострадавших, троих из них отправили в больницы, двоим оказали помощь на месте.

Спасатели продолжают извлекать из-под завалов остававшихся в доме людей. В МЧС России сообщили, что с пятого этажа дома спасли ещё четверых человек. На данный момент можно говорить о восьми спасённых жителях дома.

Предположительно, ВСУ обстреляли Шебекино с применением тактической ракеты «Точка-У». Её могли запустить из Волчанского района Харьковской области.

Все подробности о происшествии вы можете узнать из сюжета Бел.Ру и в нашем Telegram-канале.

Спасатели МЧС достали из-под завалов в Шебекино двоих пострадавших
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#Евгений Грицков#Город#Происшествия#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Обрушение дома в Шебекино 14 июня
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