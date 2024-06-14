Ещё четверых человек спасли в обрушившемся после обстрела Шебекино доме

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
При обстреле Шебекино 14 июня в многоквартирном доме обрушился подъезд. На данный момент известно о пяти пострадавших, троих из них отправили в больницы, двоим оказали помощь на месте.
Спасатели продолжают извлекать из-под завалов остававшихся в доме людей. В МЧС России сообщили, что с пятого этажа дома спасли ещё четверых человек. На данный момент можно говорить о восьми спасённых жителях дома.
Предположительно, ВСУ обстреляли Шебекино с применением тактической ракеты «Точка-У». Её могли запустить из Волчанского района Харьковской области.
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