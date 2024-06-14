Гладков: над Белгородом вновь засияют огни первого салюта Победы

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
14 июня 2024 года в отчёте об итогах работы белгородского правительства Вячеслав Гладков рассказал, о том, что всё, что делают каждый день люди, делается для победы.
Губернатор заявил, что победа близка и над Белгородом скоро снова засияют огни первого салюта.
«Мы сеем, пашем, добываем руду, льем металл. Мы знаем, что делаем и видим цель, к которой идём. Каждая наша минута, каждый день нашей работы. Мы всё делаем ради одного, ради победы. Мы живём ею, и мы знаем, что она близка, и мы ждём, когда над Белгородом вновь засияют огни первого салюта в честь новой Победы», — закончил речь Гладков.