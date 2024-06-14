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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Гладков: над Белгородом вновь засияют огни первого салюта Победы

Гладков: над Белгородом вновь засияют огни первого салюта Победы

14 июня 2024, 13:05
Фото: bel.ru
14 июня Гладков провёл трансляцию отчёта о работе белгородского правительства за 2023 год. Там он рассказал, что всё делается для победы и над Белгородом скоро снова будет первый салют, но уже новой победы.

14 июня 2024 года в отчёте об итогах работы белгородского правительства Вячеслав Гладков рассказал, о том, что всё, что делают каждый день люди, делается для победы.

Губернатор заявил, что победа близка и над Белгородом скоро снова засияют огни первого салюта.

«Мы сеем, пашем, добываем руду, льем металл. Мы знаем, что делаем и видим цель, к которой идём. Каждая наша минута, каждый день нашей работы. Мы всё делаем ради одного, ради победы. Мы живём ею, и мы знаем, что она близка, и мы ждём, когда над Белгородом вновь засияют огни первого салюта в честь новой Победы», — закончил речь Гладков.
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#Алёна Мальцева#Общество#Правительство#Победа#Салют#Белгород#Гладков#Итоги работы#Отчёт Гладкова за 2023 год
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