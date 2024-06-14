Гладков: над Белгородом вновь засияют огни первого салюта Победы

14 июня Гладков провёл трансляцию отчёта о работе белгородского правительства за 2023 год. Там он рассказал, что всё делается для победы и над Белгородом скоро снова будет первый салют, но уже новой победы.

Сюжет Отчёт Гладкова за 2023 год