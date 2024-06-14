bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Гладков: Продолжительность жизни белгородцев к 2030 году должна составить 78 лет

Гладков: Продолжительность жизни белгородцев к 2030 году должна составить 78 лет

14 июня 2024, 12:34
Фото: bel.ru
О таких планах во время отчёта перед облдумой сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, регион уверенно двигается в этом направлении.

Губернатор подчеркнул, что работы по направлению здравоохранения позволили увеличить продолжительность жизни на 3,5 года.

«Я уверен, что мы выполним ту национальную идею, которую поставил перед нами президент: к 2030 году продолжительности жизни должна составлять 78 лет. Уверен, что Белгородская область идёт динамично к этому результату», — добавил Гладков.

Во многом добиться таких результатов помогли «поезда здоровья» и закупка медицинского оборудования. Также большие средства были направлены на закупку лекарств.

Гладков: В Белгородской области нет проблем с обеспечением лекарственными препаратами
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков: каждый шестой килограмм свинины в России — из Белгородской области«Будто прожили не год, а десять лет». Гладков — об итогах 2023 года для белгородцевГладков: Белгородская область занимает 3-е место в ЦФО по объёму ВРП на человека
#Артем Черненко#Белгородская область#Лекарства#Здравоохранение#Продолжительность жизни#Касается каждого#Президент#Облдума#Медицинское оборудование#Белгород#Вячеслав Гладков#Отчёт Гладкова за 2023 год
Подпишитесь
Подъезд МКД обрушился в результате обстрела белгородского Шебекино, есть раненые
Сегодня, 12:51
В Сети появились новые фото и видео разрушенного обстрелом подъезда в Шебекино
Сегодня, 13:11
Второе место в России: реальна ли цена продуктовой корзины в Белгороде?
Сегодня, 08:56
Под Белгородом осквернили могилу бойца СВО
Сегодня, 09:12
Гладков прокомментировал ЧП под Белгородом, произошедшее во время ракетной опасности
Сегодня, 11:48
Белгородэнерго напоминает: рыбачить под ЛЭП опасно для жизни!
Сегодня, 12:00
"