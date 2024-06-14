Гладков: Продолжительность жизни белгородцев к 2030 году должна составить 78 лет

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Губернатор подчеркнул, что работы по направлению здравоохранения позволили увеличить продолжительность жизни на 3,5 года.
«Я уверен, что мы выполним ту национальную идею, которую поставил перед нами президент: к 2030 году продолжительности жизни должна составлять 78 лет. Уверен, что Белгородская область идёт динамично к этому результату», — добавил Гладков.
Во многом добиться таких результатов помогли «поезда здоровья» и закупка медицинского оборудования. Также большие средства были направлены на закупку лекарств.