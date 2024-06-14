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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Гладков рассказал о возрождении Белгородской засечной черты в приграничье

На границе Белгородской области построили 340 километров оборонительных сооружений

14 июня 2024, 12:32
Фото: bel.ru

Гладков рассказал о возрождении Белгородской засечной черты в приграничье

Глава региона Вячеслав Гладков выступил перед депутатами белгородской облдумы и подвёл итоги ушедшего года. В ходе выступления он рассказал о строительстве оборонительных сооружений в приграничье.

По словам губернатора, за два с половиной месяца (конец 2022 — начало 2023 года) строители крайне быстро и в рекордные сроки построили 340 км оборонительных сооружений, таким образом, возродив знаменитую Белгородскую засечную черту.

Стоит отметить, что памятник «Остатки вала „Белгородской засечной черты“» стал самым протяжённым объектом — 10 100 метров. Всего в Белгородской области насчитывается 2217 объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значений.

Самым старым сохранившимся храмом является Успенско-Никольская церковь в Белгороде. Построена она в 1703 году. А победителем в «номинации» «Самый загадочный памятник» является «Круглое здание» в селе Головчино в Грайворонском горокруге.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Памятники#Белгород#Вячеслав Гладков#Белгородская засечная черта#Культурное наследие#Оборонительные сооружения#Отчёт Гладкова за 2023 год
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