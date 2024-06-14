На границе Белгородской области построили 340 километров оборонительных сооружений

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
По словам губернатора, за два с половиной месяца (конец 2022 — начало 2023 года) строители крайне быстро и в рекордные сроки построили 340 км оборонительных сооружений, таким образом, возродив знаменитую Белгородскую засечную черту.
Стоит отметить, что памятник «Остатки вала „Белгородской засечной черты“» стал самым протяжённым объектом — 10 100 метров. Всего в Белгородской области насчитывается 2217 объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значений.
Самым старым сохранившимся храмом является Успенско-Никольская церковь в Белгороде. Построена она в 1703 году. А победителем в «номинации» «Самый загадочный памятник» является «Круглое здание» в селе Головчино в Грайворонском горокруге.