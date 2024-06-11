bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Сельское хозяйство

Гладков: Белгородская область продолжит штатно обеспечивать страну с/х продукцией

11 июня 2024, 14:16
Фото: 1MI
Сельское хозяйство
Предприятия Белгородской области за первые четыре месяца текущего года достигли высоких показателей, реализовав сельскохозяйственную продукцию на 94,5 млрд рублей и засеяв яровые зерновые и бобовые культуры на более чем 287,2 тыс. га, хотя при этом морозы вынудили пересеять почти 42 тыс га земли.

В период с января по апрель текущего года предприятия Белгородской области реализовали с/х продукции в общей сумме на 94,5 млрд рублей. К этому дню сельхозпредприятия засеяли 287,2 тыс га яровых зерновых культур. Также засеяли 558 тыс. га техкультур.

Об этом Вячеславу Гладкову сообщили во время оперсовещания правительства Белгородской области при обсуждении промежуточных результатов работы местных сельскохозяйственных компаний в 2024 году. Также на совещании оценили дальнейшее сохранение и развитие продовольственной безопасности.

Сильные морозы, которые нанесли серьёзный ущерб многим областям России, повлияли и на Белгородскую область. Из-за этого, как уточнили, пришлось пересеять почти 42 тыс. га. Однако это не сказалось на структуре посевных площадей: основная часть пострадавших культур заменят на яровые. По прогнозам, в этом году возможно собрать около 3,119 млн тонн зерна. К тому же, за полгода планируется произвести 935 тыс. тонн мяса и 356,2 тыс. тонн молока.

«Несмотря на достаточно сложную обстановку в некоторых муниципалитетах региона, сельскохозяйственная отрасль остается одним из флагманов развития экономики Белгородской области. Мы уверенно проходим все эти испытания, которые выпали на нас, обеспечивая продовольственную безопасность страны», — подытожил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Читайте также:
Гладков поздравил белгородцев с Днём работника сельского хозяйстваГладков сообщил о завершении посевной кампании в Белгородской областиГладков встретился с министром сельского хозяйства РФ Патрушевым
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Экономика#Белгородский район#Мясо#Молоко#Новости Белгорода#Зерно#Сельхозпродукция#Белгород#Продовольственная безопасность
Подпишитесь
«Права детей нарушены не были»: омбудсмен — о не пустившей ребят в подъезд белгородке
Сегодня, 14:01
«Всё ржавое, в плесени»: юных белгородцев привезли в ростовский лагерь, но не в тот
Сегодня, 09:16
Мишка с флагом Нидерландов пропал с двери общежития под Белгородом после скандала
Сегодня, 11:53
Госдума одобрила создание свободной экономической зоны в Белгородской области
Сегодня, 15:15
Поехала ли Щорса: транспортную реформу в Белгороде свернули на полпути?
Сегодня, 12:59
Baza: экс-мэр Купянска Мацегора, в которого стреляли в Белгородской области, умер
Сегодня, 15:44
"