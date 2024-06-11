Гладков: Белгородская область продолжит штатно обеспечивать страну с/х продукцией

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В период с января по апрель текущего года предприятия Белгородской области реализовали с/х продукции в общей сумме на 94,5 млрд рублей. К этому дню сельхозпредприятия засеяли 287,2 тыс га яровых зерновых культур. Также засеяли 558 тыс. га техкультур.
Об этом Вячеславу Гладкову сообщили во время оперсовещания правительства Белгородской области при обсуждении промежуточных результатов работы местных сельскохозяйственных компаний в 2024 году. Также на совещании оценили дальнейшее сохранение и развитие продовольственной безопасности.
Сильные морозы, которые нанесли серьёзный ущерб многим областям России, повлияли и на Белгородскую область. Из-за этого, как уточнили, пришлось пересеять почти 42 тыс. га. Однако это не сказалось на структуре посевных площадей: основная часть пострадавших культур заменят на яровые. По прогнозам, в этом году возможно собрать около 3,119 млн тонн зерна. К тому же, за полгода планируется произвести 935 тыс. тонн мяса и 356,2 тыс. тонн молока.
«Несмотря на достаточно сложную обстановку в некоторых муниципалитетах региона, сельскохозяйственная отрасль остается одним из флагманов развития экономики Белгородской области. Мы уверенно проходим все эти испытания, которые выпали на нас, обеспечивая продовольственную безопасность страны», — подытожил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.