Гладков: Белгородская область продолжит штатно обеспечивать страну с/х продукцией

Сильные морозы, которые нанесли серьёзный ущерб многим областям России, повлияли и на Белгородскую область. Из-за этого, как уточнили, пришлось пересеять почти 42 тыс. га. Однако это не сказалось на структуре посевных площадей: основная часть пострадавших культур заменят на яровые. По прогнозам, в этом году возможно собрать около 3,119 млн тонн зерна. К тому же, за полгода планируется произвести 935 тыс. тонн мяса и 356,2 тыс. тонн молока.