Гладков: строительная отрасль — лидер экономики Белгородской области

В строительной отрасти задействована 31 тысяча белгородцев — это 7% от занятого населения Белгородской области. Средняя заработная плата в сфере за год увеличилась на 28-30%. В строительстве она составляет 58 тысяч рублей, а в производстве стройматериалов — 71,7 тысячи рублей.