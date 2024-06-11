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Гладков: строительная отрасль — лидер экономики Белгородской области

Гладков: строительная отрасль — лидер экономики Белгородской области

11 июня 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney
Несмотря на оперативную обстановку в Белгоросдкой области, регион остаётся лидером в строительной сфере в Центрально-Чернозёмном районе, обгоняя Воронеж и Курск. При этом часть сферы простаивает, а потенциал для развития есть.

За прошедшие пять месяцев года объёмы строительства в Белгородской области увеличились на 39%. Регион занял первое место в Центрально-Чернозёмном районе.

10 июня замгубернатора по строительству Владимир Базаров доложил главе областного правительства о результатах работы строительной сферы за текущий год.

За первые пять месяцев 2024 года объём строительных работ в Белгородской области составил 71,6 млрд рублей. В соседнем Курске показатель ниже — 53,1 млрд рублей, в Воронеже — 40,1 млрд рублей.

«Мы видим стабильную динамику, по отдельным направлениям — уверенный рост. Безусловно, есть ещё, над чем работать, есть, к чему стремиться. Строительная отрасль Белгородской области — один из лидеров экономики региона. Мы хотим, чтобы наша область уверенно держалась в лидерах рейтинга строительной отрасли среди регионов ЦФО», — прокомментировал доклад Вячеслав Гладков.

Замгубернатора Владимир Базаров подчеркнул, что около 30-35% мощностей производства строительной отрасли не задействовано. Потенциал для роста сферы в Белгородской области есть.

В строительной отрасти задействована 31 тысяча белгородцев — это 7% от занятого населения Белгородской области. Средняя заработная плата в сфере за год увеличилась на 28-30%. В строительстве она составляет 58 тысяч рублей, а в производстве стройматериалов — 71,7 тысячи рублей.

Свободных вакансий остаётся в строительной сфере Белгородской области 583. Проблем с кандидатами нет, а поэтому мигрантов не привлекают и планируют вводить ограничения на их работу.

«Мы всегда опирались на свои ресурсы, мигрантов привлекали крайне мало. Другие регионы вводят ограничения, но у нас эта проблема практически минимальна», — закончил Гладков.
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