Ипотека поставила на паузу строительство новых домов в Белгороде

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Белгородской области не возводят новые дома, несмотря на то, что все условия есть. Тему строительства новых домов в регионе обсудили на оперативном совещании правительства.
Замгубернатора Владимир Базаров доложил о состоянии строительной сферы в регионе.
За пять месяцев 2024 года объём выполненных строительных работ достиг 71,6 млрд, что на 39,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это первое место в Центрально-Чернозёмном районе.
При этом застройщики поставили на паузу строительство новых многоквартирных домов. Владимир Базаров рассказал, что уже есть большое количество выделенных участков под застройку, выданы разрешения архитектурно-градостроительного совета. По словам чиновника, застройщики остановились из-за новых условий ипотеки.
«Я считаю, что жилищное строительство МКД — это у нас самый большой потенциал в области строительства», — закончил Базаров.
Вячеслав Гладков поручил дополнительно проанализировать ипотечные предложения области, чтобы стимулировать спрос на жильё.