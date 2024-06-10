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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Ипотека поставила на паузу строительство новых домов в Белгороде

Ипотека поставила на паузу строительство новых домов в Белгороде

10 июня 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
На оперативном совещании правительства Белгородской области рассказали о потенциале строительный сферы в области и где есть потенциал для развития.

В Белгородской области не возводят новые дома, несмотря на то, что все условия есть. Тему строительства новых домов в регионе обсудили на оперативном совещании правительства.

Замгубернатора Владимир Базаров доложил о состоянии строительной сферы в регионе.

За пять месяцев 2024 года объём выполненных строительных работ достиг 71,6 млрд, что на 39,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это первое место в Центрально-Чернозёмном районе.

При этом застройщики поставили на паузу строительство новых многоквартирных домов. Владимир Базаров рассказал, что уже есть большое количество выделенных участков под застройку, выданы разрешения архитектурно-градостроительного совета. По словам чиновника, застройщики остановились из-за новых условий ипотеки.

«Я считаю, что жилищное строительство МКД — это у нас самый большой потенциал в области строительства», — закончил Базаров.

Вячеслав Гладков поручил дополнительно проанализировать ипотечные предложения области, чтобы стимулировать спрос на жильё.

Белгородцы взяли на четверть меньше ипотек, чем год назад
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#Алёна Мальцева#Общество#Строительство#Ипотека#Область#Новости Белгорода#Многоквартирные дома#Белгород#Жилищное строительство
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