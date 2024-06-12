Гладков предупредил белгородцев о невиданной раньше опасности

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В десятикилометровой приграничной зоне ВСУ разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками. Губернатор рассказал, что это очень опасная вещь и пообещал максимально быстро распространить фотографии и видеоролики с их описанием, чтобы предостеречь белгородцев.
При нахождении любого предмета, похожего на боеприпас, нельзя подходить к нему близко, а нужно сразу позвонить в полицию или в другие специальные службы.
10 июня от взорвавшихся в Шебекино мин пострадало семь человек, в том числе видеооператор телеканала «Россия-24».