bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

ВСУ разбросали мины с сейсмодатчиками в Белгородской области

Гладков предупредил белгородцев о невиданной раньше опасности

12 июня 2024, 04:25
Фото: saper.isnet.ru

ВСУ разбросали мины с сейсмодатчиками в Белгородской области

В белгородском приграничье украинские формирования разбрасывают специальные мины, рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
ВСУ

В десятикилометровой приграничной зоне ВСУ разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками. Губернатор рассказал, что это очень опасная вещь и пообещал максимально быстро распространить фотографии и видеоролики с их описанием, чтобы предостеречь белгородцев.

При нахождении любого предмета, похожего на боеприпас, нельзя подходить к нему близко, а нужно сразу позвонить в полицию или в другие специальные службы.

10 июня от взорвавшихся в Шебекино мин пострадало семь человек, в том числе видеооператор телеканала «Россия-24».

Появилось видео с места ЧП, где подорвались на мине белгородцы и оператор «России-24»
Узнать подробнее
Читайте также:
Оператор «России-24» и бойцы самообороны подорвались на мине в белгородском Шебекино«Зато сюжет огонь сняли!» Что известно о подрыве военкоров Коца и Поддубного на мине?На белгородской велолыжероллерной трассе нашли 170 артиллерийских мин
#Евгений Грицков#Опасность#Вячеслав Гладков#ВСУ#Приграничье#СВО#Противопехотные мины
Подпишитесь
Стало известно имя погибшего при ночном обстреле Шебекино
Сегодня, 06:34
В пяти районах Белгородской области стало меньше школьников
Сегодня, 06:37
Шебекино снова попало под обстрел, сообщают о первых последствиях
Сегодня, 06:54
Раненая женщина рассказала об утреннем обстреле Шебекино
Сегодня, 09:01
Поехала ли Щорса: транспортную реформу в Белгороде свернули на полпути?
Вчера, 12:59
Baza: экс-мэр Купянска Мацегора, в которого стреляли в Белгородской области, умер
Вчера, 15:44
"