Где найти в Белгородской области самый старый и самый загадочный памятники?

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Published Сегодня, 14:10
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18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В Белгородской области насчитывается 2217 объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значений.
В честь праздникауправление госохраны ОКН поделилось интересными фактами о некоторых объектах в Белгородской области. Так, самым высоким памятником в регионе является Памятник Победы на Прохоровском танковом поле. Его высота — 59 метров.
Самым старым сохранившимся храмом является Успенско-Никольская церковь в Белгороде. Построена она в 1703 году.
Победителем в «номинации» «Самый загадочный памятник» является «Круглое здание» в селе Головчино в Грайворонском горокруге. А самым протяжённым памятником являются «Остатки вала „Белгородской засечной черты“». Протяжённость объекта составляет 10 100 метров.