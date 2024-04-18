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Круглое здание в Грайворонском горокруге

Где найти в Белгородской области самый старый и самый загадочный памятники?

18 апреля 2024, 14:10
Фото: страница управления госохраны ОКН Белгородской области в ВК
Круглое здание в Грайворонском горокруге

В Белгородской области насчитывается 2217 объектов культурного наследия

18 апреля отмечают Международный день памятников и исторических мест. В Белгородской области есть 2217 объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значений.

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В Белгородской области насчитывается 2217 объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значений.

В честь праздника управление госохраны ОКН поделилось интересными фактами о некоторых объектах в Белгородской области. Так, самым высоким памятником в регионе является Памятник Победы на Прохоровском танковом поле. Его высота — 59 метров.

Самым старым сохранившимся храмом является Успенско-Никольская церковь в Белгороде. Построена она в 1703 году.

Победителем в «номинации» «Самый загадочный памятник» является «Круглое здание» в селе Головчино в Грайворонском горокруге. А самым протяжённым памятником являются «Остатки вала „Белгородской засечной черты“». Протяжённость объекта составляет 10 100 метров.

Круглое здание в Грайворонском горокруге Круглое здание в Грайворонском горокруге
Памятник Победы на Прохоровском танковом полеПамятник Победы на Прохоровском танковом поле
Остатки вала „Белгородской засечной черты“Остатки вала „Белгородской засечной черты“
Успенско-Никольская церковь в БелгородеУспенско-Никольская церковь в Белгороде
Круглое здание в Грайворонском горокруге
Фото: страница управления госохраны ОКН Белгородской области в ВК
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