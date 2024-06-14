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Гладков: каждый шестой килограмм свинины в России — из Белгородской области

Гладков: каждый шестой килограмм свинины в России — из Белгородской области

14 июня 2024, 12:19
Фото: Изображение Kandinsky
Во время выступления перед облдумой губернатор Вячеслав Гладков рассказал о темпах развития сельского хозяйства в регионе. По его словам, Белгородская область кормит 20% Российской Федерации.

Губернатор отметил, что сельское хозяйство продолжает оставаться «драйвером» развития белгородской экономики. Так, практически 20% населения РФ обеспечивается мясной продукцией, произведённой на территории Белгородской области.

«Каждый шестой килограмм свинины и восьмой килограмм птицы произведены на территории Белгородчины. Весной мы начинали посевную кампанию в крайне сложной оперативной обстановке. Но, несмотря на это, нам удалось выполнить все планы, которые мы перед собой ставили», — поделился Гладков.

Таким образом, Белгородская область заняла первое место в РФ по урожайности сои и второе — по урожайности подсолнечника. При этом особое внимание уделяют безопасности рабочих.

«Они выходят в поля в касках, бронежилетах. Обязательно обучение оказанию первой помощи и разминированию полей», — добавил губернатор.

Все эти меры работают, подчеркнул глава области.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Свинина#Соя#Урожайность#Птица#Сельское хозяйство#Подсолнечник#Белгород#Вячеслав Гладков#Разминирование#Первая помощь#Отчёт Гладкова за 2023 год#Мясная продукция
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