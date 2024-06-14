Гладков: каждый шестой килограмм свинины в России — из Белгородской области

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Губернатор отметил, что сельское хозяйство продолжает оставаться «драйвером» развития белгородской экономики. Так, практически 20% населения РФ обеспечивается мясной продукцией, произведённой на территории Белгородской области.
«Каждый шестой килограмм свинины и восьмой килограмм птицы произведены на территории Белгородчины. Весной мы начинали посевную кампанию в крайне сложной оперативной обстановке. Но, несмотря на это, нам удалось выполнить все планы, которые мы перед собой ставили», — поделился Гладков.
Таким образом, Белгородская область заняла первое место в РФ по урожайности сои и второе — по урожайности подсолнечника. При этом особое внимание уделяют безопасности рабочих.
«Они выходят в поля в касках, бронежилетах. Обязательно обучение оказанию первой помощи и разминированию полей», — добавил губернатор.
Все эти меры работают, подчеркнул глава области.