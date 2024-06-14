Гладков: В Белгородской области нет проблем с обеспечением лекарственными препаратами

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Гладков напомнил, что в 2021 году одним из главных вопросов был вопрос здравоохранения. К 15 февраля 2023 года был готов инфекционный центр в Старом Осколе, готовый принять более 300 пациентов.
«Благодаря введению этого объекта мы полностью создали систему инфекционной безопасности региона. Об этом может похвастать не каждый регион РФ», — заметил губернатор.
Также за год было построено 42 объекта первичного звена, отремонтировано — 17. Также был проведён капремонт в четырёх больницах и поликлиниках.
«Мы первые в стране ввели электронные рецепты и их продление. Мы вошли в тройку пилотных регионов, где начался проект по доставке рецептурных препаратов на дом. И сегодня 75% льготников используют этот механизм», — сообщил Гладков.
Губернатор заявил, что каждый год область увеличивала объём закупаемых лекарств для льготников. Всего по сравнению с 2021 годом эти затраты в 2023 году увеличились в два раза — до 4 млрд рублей.
«На сегодняшний день у нас в регионе нет проблемы с обеспеченностью лекарственными препаратами. И мы один из немногих регионов, которые могут это открыто заявить», — заявил глава области.
Ещё 9 млрд рублей было потрачено на 10 тыс. единиц медицинского оборудования.
«Могу сказать, что за три года мы на 70% обновили медицинскую оснащённость наших лечебных учреждений. Никогда в Белгородской области в каждой центральной районной больнице не было СКТ», — добавил Гладков.