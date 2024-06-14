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Published Сегодня, 12:24

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Updated Сегодня, 12:26

Гладков: В Белгородской области нет проблем с обеспечением лекарственными препаратами

Гладков: В Белгородской области нет проблем с обеспечением лекарственными препаратами

14 июня 2024, 12:24
Фото: bel.ru
Как рассказал во время отчёта перед облдумой Вячеслав Гладков, за 2023 год регион потратил 4 млрд рублей на закупку лекарств для льготников.

Гладков напомнил, что в 2021 году одним из главных вопросов был вопрос здравоохранения. К 15 февраля 2023 года был готов инфекционный центр в Старом Осколе, готовый принять более 300 пациентов.

«Благодаря введению этого объекта мы полностью создали систему инфекционной безопасности региона. Об этом может похвастать не каждый регион РФ», — заметил губернатор.

Также за год было построено 42 объекта первичного звена, отремонтировано — 17. Также был проведён капремонт в четырёх больницах и поликлиниках.

«Мы первые в стране ввели электронные рецепты и их продление. Мы вошли в тройку пилотных регионов, где начался проект по доставке рецептурных препаратов на дом. И сегодня 75% льготников используют этот механизм», — сообщил Гладков.

Губернатор заявил, что каждый год область увеличивала объём закупаемых лекарств для льготников. Всего по сравнению с 2021 годом эти затраты в 2023 году увеличились в два раза — до 4 млрд рублей.

«На сегодняшний день у нас в регионе нет проблемы с обеспеченностью лекарственными препаратами. И мы один из немногих регионов, которые могут это открыто заявить», — заявил глава области.

Ещё 9 млрд рублей было потрачено на 10 тыс. единиц медицинского оборудования.

«Могу сказать, что за три года мы на 70% обновили медицинскую оснащённость наших лечебных учреждений. Никогда в Белгородской области в каждой центральной районной больнице не было СКТ», — добавил Гладков.
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#Артем Черненко#Белгородская область#Лекарства#Здравоохранение#Больницы#Поликлиники#Медицинское оборудование#Белгород#Вячеслав Гладков#Льготники#СКТ#Инфекционный центр#Отчёт Гладкова за 2023 год
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