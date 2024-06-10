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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Кадр с места ЧП в Белгородской области

Появилось видео с места ЧП, где подорвались на мине белгородцы и оператор «России-24»

10 июня 2024, 12:57
Фото: ГТРК «Белгород»
Кадр с места ЧП в Белгородской области

Первую помощь оператору «России-24» под Белгородом оказали бойцы самообороны

Журналисты приехали снять репортаж о происшествии, которое случилось утром, когда на мине подорвались трое мирных жителей. Однако в итоге оператор тоже пострадал. Кадры с места происшествия публикуют журналисты ГТРК «Белгород».

Оператор федерального телеканала «Россия-24» подорвался на мине при подготовке материала об утреннем происшествии в Шебекино. Напомним, что тогда пострадали трое мирных жителей — мужчина и две женщины.

По словам журналиста ГТРК «Белгород» Александра Коробова, ВСУ сбросили взрывные устройства с беспилотника на частный сектор в Шебекино. Они в свою очередь разлетелись на большое расстояние и попали в огороды, на дорогу, упали рядом с домами.

Трое мирных жителей утром пострадали, когда собирались на работу. Они вышли на улицу, и в этот момент мог сработать сейсмодатчик.

Об этом происшествии собирались снять репортаж журналисты федерального телеканала. Однако в итоге оператор подорвался на мине. Доврачебную помощь ему оказали бойцы самообороны.

Теперь оператор в больнице, его оперируют. Состояние сотрудника телеканала оценивали как тяжёлое.

Пострадали в результате происшествия ещё три человека — бойцы самообороны. Двоим уже оказали медпомощь, один остаётся в больнице.

Сейчас сапёры повторное проверяют территорию.

Кадр с места ЧП в Белгородской области
Видео: ГТРК «Белгород»
Оператор «России-24» и бойцы самообороны подорвались на мине в белгородском Шебекино
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