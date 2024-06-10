Появилось видео с места ЧП, где подорвались на мине белгородцы и оператор «России-24»

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Оператор федерального телеканала «Россия-24» подорвался на мине при подготовке материала об утреннем происшествии в Шебекино. Напомним, что тогда пострадали трое мирных жителей — мужчина и две женщины.
По словам журналиста ГТРК «Белгород» Александра Коробова, ВСУ сбросили взрывные устройства с беспилотника на частный сектор в Шебекино. Они в свою очередь разлетелись на большое расстояние и попали в огороды, на дорогу, упали рядом с домами.
Трое мирных жителей утром пострадали, когда собирались на работу. Они вышли на улицу, и в этот момент мог сработать сейсмодатчик.
Об этом происшествии собирались снять репортаж журналисты федерального телеканала. Однако в итоге оператор подорвался на мине. Доврачебную помощь ему оказали бойцы самообороны.
Теперь оператор в больнице, его оперируют. Состояние сотрудника телеканала оценивали как тяжёлое.
Пострадали в результате происшествия ещё три человека — бойцы самообороны. Двоим уже оказали медпомощь, один остаётся в больнице.
Сейчас сапёры повторное проверяют территорию.