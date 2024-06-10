Появилось видео с места ЧП, где подорвались на мине белгородцы и оператор «России-24»

По словам журналиста ГТРК «Белгород» Александра Коробова, ВСУ сбросили взрывные устройства с беспилотника на частный сектор в Шебекино. Они в свою очередь разлетелись на большое расстояние и попали в огороды, на дорогу, упали рядом с домами.