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Оператора «России-24», подорвавшегося на мине в Шебекино, перевезли в Москву

Оператора «России-24», подорвавшегося на мине в Шебекино, перевезли в Москву

13 июня 2024, 06:33
Ярослава Борисова передали медикам Федерального центра медицины катастроф. Состояние оператора, пострадавшего при взрыве под Белгородом, оценивают как удовлетворительное.

При подрыве на мине в Шебекино пострадал оператор телеканала «Россия-24» Ярослав Борисов. Произошло это 10 июня.

В группе медицины катастроф Белгородской области сообщили, что оператора решили перевезти из областной больницы в Белгороде в Москву. В этом помогали бригада экстренного реагирования и медицинская санитарно-авиационная эвакуация.

Пострадавшего передали бригаде Федерального центра медицины катастроф. Состояние оператора медики оценивают как удовлетворительное.

Напомним, что съёмочная группа в день происшествия готовила материал об утреннем происшествии в Шебекино, когда пострадали трое мирных жителей. Однако при съёмках сработала ещё одна мина. Момент взрыва ранее попал на видео.

Всего тогда пострадали пятеро человек. Помимо оператора, ранены трое бойцов самообороны и мирный житель.

Взрыв, при котором ранило оператора «России-24» под Белгородом, попал на видео
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