Оператора «России-24», подорвавшегося на мине в Шебекино, перевезли в Москву

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
При подрыве на мине в Шебекино пострадал оператор телеканала «Россия-24» Ярослав Борисов. Произошло это 10 июня.
В группе медицины катастроф Белгородской области сообщили, что оператора решили перевезти из областной больницы в Белгороде в Москву. В этом помогали бригада экстренного реагирования и медицинская санитарно-авиационная эвакуация.
Пострадавшего передали бригаде Федерального центра медицины катастроф. Состояние оператора медики оценивают как удовлетворительное.
Напомним, что съёмочная группа в день происшествия готовила материал об утреннем происшествии в Шебекино, когда пострадали трое мирных жителей. Однако при съёмках сработала ещё одна мина. Момент взрыва ранее попал на видео.
Всего тогда пострадали пятеро человек. Помимо оператора, ранены трое бойцов самообороны и мирный житель.