«Будто прожили не год, а десять лет». Гладков — об итогах 2023 года для белгородцев

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Как рассказал Вячеслав Гладков, три года назад правительство Белгородской области выбрало стратегию развития с человеком «во главе угла». Главной экономической стратегией стало увеличение ВВП в два раза.
«Но 24 февраля 2022 года мы с вами… Это та грань, которую мы перешли. Мы вступили в период, когда война вошла в нашу жизнь. Но мы за последние два с половиной года не изменили своих стратегических планов», — заявил глава региона.
По словам Гладкова, у него сложилось ощущение, что «мы с вами прожили не один год, а минимум лет десять».
«Такое большое количество сложных событий. А с другой стороны — ярких. И наша жизнь сформировалась, и тема войны и мира стали переплетены».
Гладков подытожил, что только экономически сильный регион сможет ответить на те вызовы, с которым столкнулась Белгородская область.