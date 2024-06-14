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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Гладков: За 2023 год Белгородская область будто бы прожила десять лет

«Будто прожили не год, а десять лет». Гладков — об итогах 2023 года для белгородцев

14 июня 2024, 12:15
Фото: bel.ru

Гладков: За 2023 год Белгородская область будто бы прожила десять лет

Во время выступления перед белгородской облдумой губернатор Вячеслав Гладков подвёл краткие итоги 2023 года. По его словам, за это время регион «по ощущениям, прожил десять лет».

Как рассказал Вячеслав Гладков, три года назад правительство Белгородской области выбрало стратегию развития с человеком «во главе угла». Главной экономической стратегией стало увеличение ВВП в два раза.

«Но 24 февраля 2022 года мы с вами… Это та грань, которую мы перешли. Мы вступили в период, когда война вошла в нашу жизнь. Но мы за последние два с половиной года не изменили своих стратегических планов», — заявил глава региона.

По словам Гладкова, у него сложилось ощущение, что «мы с вами прожили не один год, а минимум лет десять».

«Такое большое количество сложных событий. А с другой стороны — ярких. И наша жизнь сформировалась, и тема войны и мира стали переплетены».

Гладков подытожил, что только экономически сильный регион сможет ответить на те вызовы, с которым столкнулась Белгородская область.

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#Артем Черненко#Экономика#Область#События#Война#Стратегия развития#Белгород#Вячеслав Гладков#Вызовы#Жизнь#Отчёт Гладкова за 2023 год
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