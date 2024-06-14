Шебекинский горокруг обстреляли порядка 1580 раз в 2023 году, разрушились 73 дома

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Согласно представленным в отчёте губернатора Вячеслава Гладкова данным, в 2023 году Шебекинский горокруг попал под огонь ВСУ порядка 1580 раз. При этом только 1 июня 2023 года на муниципалитет упало около 850 украинских снарядов.
Из горокруга эвакуировали 50 тыс. жителей, а повреждения получили 5 тыс. квартир. Полностью разрушились 73 частных дома и два многоквартирных.
В то же время в Шебекинском горокруге за 2023 год родился 341 ребёнок.
За весь прошлый год по всей Белгородской области из-за обстрелов погибли 57 мирных жителей. 236 человек получили ранения.