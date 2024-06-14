Шебекинский горокруг обстреляли порядка 1580 раз в 2023 году, разрушились 73 дома

Согласно представленным в отчёте губернатора Вячеслава Гладкова данным, в 2023 году Шебекинский горокруг попал под огонь ВСУ порядка 1580 раз. При этом только 1 июня 2023 года на муниципалитет упало около 850 украинских снарядов.