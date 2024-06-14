Гладков: в 2023 году затраты по «Губернаторской ипотеке» увеличились в два раза

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Как отметил губернатор, власти продолжили помогать молодым семьям улучшать жилищные условия, а также выполнять обязательства перед детьми-сиротами, обеспечивая их жильём.
Белгородская область до сих пор остаётся единственным регионом в России, где нет очереди для данной категории детей (детей-сирот — прим. ред.).
Вячеслав Гладков
Также глава региона отметил, что в 2023 году затраты по «Губернаторской ипотеке» увеличились в два раза.
Всего за последние три года за счёт государственных программ улучшить жилищные условия смогли 7000 белгородских семей.