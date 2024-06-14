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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

Гладков: в 2023 году затраты по «Губернаторской ипотеке» увеличились в два раза

Гладков: в 2023 году затраты по «Губернаторской ипотеке» увеличились в два раза

14 июня 2024, 13:10
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил перед депутатами облдумы и подвёл краткие итоги 2023 года. Одной из тем стало обеспечение жильём жителей региона.

Как отметил губернатор, власти продолжили помогать молодым семьям улучшать жилищные условия, а также выполнять обязательства перед детьми-сиротами, обеспечивая их жильём.

Белгородская область до сих пор остаётся единственным регионом в России, где нет очереди для данной категории детей (детей-сирот — прим. ред.).
Вячеслав Гладков

Также глава региона отметил, что в 2023 году затраты по «Губернаторской ипотеке» увеличились в два раза.

Всего за последние три года за счёт государственных программ улучшить жилищные условия смогли 7000 белгородских семей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дети-сироты#Губернатор#Ипотека#Молодые семьи#Белгород#Жилищные условия#Государственные программы#Отчёт Гладкова за 2023 год
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