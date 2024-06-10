«Жаркие» суды, уход Савченко, погибшие под обстрелом: что узнали белгородцы за неделю

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В селе Муром Шебекинского горокруга из-за атаки дрона-камикадзе погиб водитель авто. Автомобиль сгорел полностью.
Также в начале недели стано известно, что 2 июня при исполнении служебного долга погиб Игорь Нечипоренко - заместитель главы администрации Корочанского района, секретарь Совета безопасности.
Мужчина погиб, помогая жителям приграничья. Посмертно был награждён президентом Владимиром Путиным медалью за отвагу.
Одним из пострадавших белгородцев стал Роман Твердун, заместитель главы администрации Грайворонского городского округа. Он получил осколочное ранение грудной клетки. В момент ранения он находился в штабе по восстановлению жилья в селе Головчино Грайворонского городского округа.
Ещё один пострадавший чиновник Максим Моисеев — заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа, у него контузия. Он находился в Грайвороне в здании администрации. Муниципальный объект атаковал дрон-камикадзе.
Из-за дрона в Новопетровке Валуйского городского округа погибла девушка. Беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья. У её отца множественные осколочные ранения и переломы нижних конечностей, у его жены — множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки.
Экс-губернатор Белгородской области уходит с поста сенатора по собственному желанию.
Евгений Савченко объяснил уход тем, что хочет сосредоточиться на научной и экспертной работе. Он продолжит работу над концепцией солидарного общества и намерен предложить рабочий механизм для решения демографической проблемы в стране.
Напомним, что Евгений Савченко был сенатором с 2020 года. До этого он был главой белгородского правительства 27 лет.
Октябрьский районный суд вынес решение по делу цемзавода. Гендиректора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова приговорили к семи годам условно, а главу регионального филиала ЦЛАТИ Елену Алёнину — к пяти годам условно.
Оба подсудимых выплатят штрафы: миллион рублей — для Андросова и 500 тысяч рублей — для Алёниной. Также их лишили права занимать руководящие должности. Андросова — на три года, а Алёнину — на полтора.
Другое громкое дело начал рассматривать этот же суд: дело о взятках экс-замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева.
По данным следствия, Полежает получил несколько взяток имуществом на сумму более 18 млн рублей.
Старшая по дому на Шаландина не пустила детей в подъезд во время ракетной опасности. Инцидент попал на камеры видеозаписи. Теперь этим займётся полиция.
Ситуация привлекла внимание всей России. Женщина объяснялась потом и федеральным изданиям. Как она говорит, она хотела попросить уйти детей в другой подъезд, так как здесь не открылась дверь автоматически.
«Тут трое бабушек сидели с больными ногами, мужчина. Я дергаю дверь — она не открывается. Открываю ключом, но тут уже старушки в дверях стоят. Я говорю: „Ребятки, бегите в первый подъезд, там дверь открыта“», — объясняла женщина.
Совладелица «Агро-Белогорья» Лариса Ковалёва обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ГК «Русагро». Женщина требует признать сделку внутри компании, а именно договор купли-продажи 22,5% доли в уставном капитале ООО «ГК „Агро-Белогорье“», недействительной.
Подписан этот документ был в 2022 году между ООО «ГК „Русагро“» и его кипрским подразделением «Рос Агро ПЛС».
Если суд удовлетворит иск, выкупить 22,5% уставного капитала «Агро-Белогорья» сможет Ковалёва.