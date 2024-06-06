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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Ковалёва требует отмены продажи доли «Агро-Белогорья» от кипрской «Рус Агро ПЛС»

Империя Зотова наносит ответный удар: Ковалёва блокирует сделку внутри «Русагро»?

6 июня 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney

Ковалёва требует отмены продажи доли «Агро-Белогорья» от кипрской «Рус Агро ПЛС»

Совладелица «Агро-Белогорья» Лариса Ковалёва обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ГК «Русагро». Соратница Владимира Зотова требует признать одну из важных сдеок внутри компаний недействительной. Суд принял иск.

Лариса Ковалёва через суд требует признать недействительным договор купли — продажи 22,5% доли в уставном капитале ООО «ГК „Агро-Белогорье“». Заключено это соглашение было 22 июня 2022 года между ООО «ГК „Русагро““ и его кипрским подразделением „Рос Агро ПЛС“. Права и обязанности покупателя 22,5% уставного капитала „Агро-Белогорья“ по этому же договору Ковалёва требует перевести на себя.

Также от «Русагро» Ковалёва требует предоставить договор купли-продажи доли, вексель на 12 млрд рублей, который ранее группа компаний передала в счёт доли уставного капитала, договор купли-продажи этого векселя, реестр акционеров и бенефициаров компании «Рос Агро ПЛС», а также её финансовую отчётность за последние четыре года.

Суд принял иск Ковалёвой. Первое собеседование по делу пройдёт 18 июля.

Напомним, что ранее Владимир Зотов хотел передать 25% «Агро-Белогорья» компании «Русский металл», единоличным владельцев которой он позже стал. «Русагро» заблокировало эту сделку через суд и получило право выкупа этой четверти. Теперь аналогичные действие по отношению к «Русагро» предпринимает уже команда Зотова.

Судебные тяжбы между двумя группами компаний идут уже долгое время. Подробнее о них Бел.Ру рассказывало в цикле отдельных материалов.

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