Империя Зотова наносит ответный удар: Ковалёва блокирует сделку внутри «Русагро»?

Лариса Ковалёва через суд требует признать недействительным договор купли — продажи 22,5% доли в уставном капитале ООО «ГК „Агро-Белогорье“». Заключено это соглашение было 22 июня 2022 года между ООО «ГК „Русагро““ и его кипрским подразделением „Рос Агро ПЛС“. Права и обязанности покупателя 22,5% уставного капитала „Агро-Белогорья“ по этому же договору Ковалёва требует перевести на себя.