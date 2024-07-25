bel.ru
ГлавноеВсе новости

Полежаев

Выбрать дату
2024
«Хрустальный шар» предсказаний: сторона защиты Полежаева выступила в прениях
25 июля, 15:35
Для бывшего вице-губернатора Белгородской области запросили восемь лет колонии
23 июля, 13:36
Опять криз: заседание по делу Полежаева вновь перенесли в Белгороде
2 июля, 12:16
«Знакомы давно»: один из богатейших белгородцев дал показания по делу Полежаева
26 июня, 14:39
«Жаркие» суды, уход Савченко, погибшие под обстрелом: что узнали белгородцы за неделю
10 июня, 06:02
2023
Губернатор Белгородской области уволил Константина Полежаева
Такое решение было принято из-за невыполнения обязанностей, отметил Вячеслав Гладков.
4 июля 2023, 05:17
2022
Стали известны подробности аварии на подстанции в Белгороде
Константин Полежаев заявил, что на подстанции «Южная» произошёл выброс трансформаторного масла из-за замыкания.
8 сентября 2022, 06:55
Заместитель губернатора назвал причину аварии на подстанции в Белгороде
Официальную версию озвучил заместитель главы региона Константин Полежаев. Аварийное отключение произошло в 00:40.
8 сентября 2022, 06:03
Вячеслав Гладков поручил разобраться с оплатой услуг ЖКХ в Журавлёвке и Нехотеевке
28 марта 2022, 08:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика