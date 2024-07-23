Для бывшего вице-губернатора Белгородской области запросили восемь лет колонии

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В Октябрьском районном суде продолжают рассматривать дело по взяткам бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева.
Представитель Полежаева Сергей Анохин попросил суд приобщить медицинскую документацию подсудимого к материалам дела.
Также сторона защиты «подняла» из дела некоторые договоры, которые фигурируют в обвинении. Все они связаны с выполнением строительных или ремонтных работ, на которые, по мнению прокурора Веры Струковой, мог повлиять Полежаев будучи заместителем губернатора по ЖКХ.
Адвокат почти по каждому документу поясняет, что принимающий работы не Полежаев. Подписи стоят руководителя Фонда содействия реформирования ЖКХ Леонида Белоковаленко и Татьяны Шевченко.
Белоковаленко находится в розыске. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Его делом занимается федеральный СК РФ. Также адвокат отметил, что в ходе дела Полежаева Белоковаленко не был допрошен.
Александр Вивтюк и его СЗ «Инвестпромэлит» были единственными участниками либо снижали цену, поэтому и выигрывали электронные торги, считает адвокат.
Спустя время Анохин опять ходатайствовал о проведении части заседания в закрытом режиме. Он объявлял медицинские документы подсудимого. Представителей прессы вновь попросили покинуть зал.
Первой выступила представительница стороны обвинения Вера Струкова. Она считает, что Полежаев, будучи вице-губернатором, совместно с Фондом содействия ЖКХ покрывал «Инвестпромэлит», за что его генеральный директор Александр Вивтюк передал Полежаеву автомобили на сумму 18 млн рублей.
По данным Струковой, фирма Вивтюка просрочила сдачу некоторых работ по ремонту, из-за чего договор с компанией надо было расторгнуть, но сделано это не было.
Также, по данным следствия, объекты «Стройинвестэлит» получало на территории Белгорода, где меньше логистические расходы и выше стоимость работ.
Струкова не соглашается с доводами защиты о том, что стоит считать как взятку сумму посуточной аренды авто, а не стоимости машин.
Руководствуясь тем, что Полежаев признал вину, что он серьёзно болен, а также у него болеет его близкая родственница — мать, просит суд учесть это при вынесении приговора. Она запросила восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере двух полученных взяток — 36 млн рублей и запрет занимать государственные должности на 10 лет.
Напомним, что ранее адвокат подсудимого Сергей Анохин принёс в суд пару стопок достижений Полежаева: грамоты, благодарности, медали и многое другое. По мнению защитника, это всё характеризует экс-замгубернатора как личность.