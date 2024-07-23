Для бывшего вице-губернатора Белгородской области запросили восемь лет колонии

Руководствуясь тем, что Полежаев признал вину, что он серьёзно болен, а также у него болеет его близкая родственница — мать, просит суд учесть это при вынесении приговора. Она запросила восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере двух полученных взяток — 36 млн рублей и запрет занимать государственные должности на 10 лет.