Губернатор Белгородской области уволил Константина Полежаева

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:20
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице о принятом решении. Глава региона решил освободить от своих обязанностей заместителя губернатора Константина Полежаева.
За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Должность заместителя губернатора Белгородской области — начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Константин Полежаев занимал с января 2019 года.