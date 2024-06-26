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Published Сегодня, 14:39

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Updated Сегодня, 14:41

Соучредитель «Тринити Кар» Шайдаров выступил свидетелем по делу Полежаева

«Знакомы давно»: один из богатейших белгородцев дал показания по делу Полежаева

26 июня 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney

Соучредитель «Тринити Кар» Шайдаров выступил свидетелем по делу Полежаева

Прокурор Вера Струкова зачитала 26 июня в Октябрьском райсуде Белгорода показания Романа Шайдарова, соучредителя ООО «Тринити Кар». Оказалось, бизнесмен и богатый белгородец знаком с Константином Полежаевым долгое время.

Со слов Романа Шайдарова, озвученных представителем прокуратуры, с Константином Полежаевым они были знакомы давно — ещё с периода, когда последний работал главой администрации Белгорода.

«Полежаев периодически приезжал к нам в салон по обслуживанию автомобиля, так как он ранее у нас купил автомобиль Range Rover. В ходе посещения салона Полежаев интересовался ассортиментом, рассматривал возможность приобретения в собственность нового автомобиля».

В январе 2022 года «Тринити Кар» реализовало автомобиль Range Rover в адрес «ВТБ-Лизинг» стоимостью 7 млн рублей. О том, что это авто приобреталось для Полежаева, Шайдарову «известно не было». Директор «Инвестпромэлит» Александр Вивтюк, главный свидетель по делу и друг Полежаева, ему также не знаком.

«Я лично в момент обслуживания в салоне не присутствовал, поэтому Полежаева за рулём автомобиля не видел».

К показаниям Шайдарова у подсудимого вопросов не возникло.

Отметим, что по итогам 2022 года Роман Шайдаров попал в топ самых богатых белгородцев. Свою деятельность бизнесмен старается не афишировать, но финансовые отчёты говорят сами за себя: по итогам 12 месяцев сумма его чистых активов составила 391 млн рублей, а сумма чистой прибыли — 173 млн рублей.

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