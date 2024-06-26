«Знакомы давно»: один из богатейших белгородцев дал показания по делу Полежаева

В январе 2022 года «Тринити Кар» реализовало автомобиль Range Rover в адрес «ВТБ-Лизинг» стоимостью 7 млн рублей. О том, что это авто приобреталось для Полежаева, Шайдарову «известно не было». Директор «Инвестпромэлит» Александр Вивтюк, главный свидетель по делу и друг Полежаева, ему также не знаком.