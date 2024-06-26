«Знакомы давно»: один из богатейших белгородцев дал показания по делу Полежаева

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Со слов Романа Шайдарова, озвученных представителем прокуратуры, с Константином Полежаевым они были знакомы давно — ещё с периода, когда последний работал главой администрации Белгорода.
«Полежаев периодически приезжал к нам в салон по обслуживанию автомобиля, так как он ранее у нас купил автомобиль Range Rover. В ходе посещения салона Полежаев интересовался ассортиментом, рассматривал возможность приобретения в собственность нового автомобиля».
В январе 2022 года «Тринити Кар» реализовало автомобиль Range Rover в адрес «ВТБ-Лизинг» стоимостью 7 млн рублей. О том, что это авто приобреталось для Полежаева, Шайдарову «известно не было». Директор «Инвестпромэлит» Александр Вивтюк, главный свидетель по делу и друг Полежаева, ему также не знаком.
«Я лично в момент обслуживания в салоне не присутствовал, поэтому Полежаева за рулём автомобиля не видел».
К показаниям Шайдарова у подсудимого вопросов не возникло.
Отметим, что по итогам 2022 года Роман Шайдаров попал в топ самых богатых белгородцев. Свою деятельность бизнесмен старается не афишировать, но финансовые отчёты говорят сами за себя: по итогам 12 месяцев сумма его чистых активов составила 391 млн рублей, а сумма чистой прибыли — 173 млн рублей.