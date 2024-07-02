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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Суд по делу Полежаева в Белгороде перенесли из-за болезни подсудимого

Опять криз: заседание по делу Полежаева вновь перенесли в Белгороде

2 июля 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney

Суд по делу Полежаева в Белгороде перенесли из-за болезни подсудимого

Очередное заседание по делу о бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева вновь не состоялось. Как сообщил адвокат Сергей Анохин, у подсудимого вновь зафиксировали гипертонический криз.

Днём 2 июля должно было пройти новое заседание по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора области по ЖКХ Константина Полежаева. Но слушание не состоялось. Причина — подсудимому вновь стало плохо.

Подробности рассказал адвокат Сергей Анохин. По его словам, вчера и минувшей ночью у Полежаева вновь нашли «признаки гипертонического криза», сообщил адвокат Анохин. Карту вызова медпомощи передали суду. Напомним, что прошлое заседание перенесли по аналогичной причине.

Представитель прокуратуры против ходатайства не возражала, отметив, что без подсудимого допросить оставшихся двух свидетелей нельзя. По итогу суд постановил перенести заседание на 4 июля.

Напомним, экс-чиновник признал свою вину в получении взяток. По данным следствия, находясь на посту замгубернатора Полежаев получил от директора строительной компании в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса на общую сумму в 17 млн рублей.

Подробнее о деле и ходе судебных разбирательств можно узнать из публикаций журналистов Бел.Ру.

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