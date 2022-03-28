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Вячеслав Гладков поручил разобраться с оплатой услуг ЖКХ в Журавлёвке и Нехотеевке

28 марта 08:11
Фото: ИА «Бел.Ру»
В ходе оперативного совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил органам муниципальной власти проработать вопрос порядка оплаты ЖКХ для жителей Журавлёвки и Нехотеевки, которых переселили в безопасное место из-за неспокойной ситуации на границе.
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ЖКХ

Как напомнил глава региона, в двух приграничных сёлах объявили режим чрезвычайной ситуации. Жителей переселили в безопасное место. Глава Белгородского района Владимир Перцев решил текущие хозяйственные проблемы (кормление домашнего скота и сохранность имущества). А вот с оплатой услуг ЖКХ вопрос пока не решён.

Поэтому Гладков дал поручение Перцеву и своему заместителю Константину Полежаеву разработать порядок действия органов муниципальной власти в данном направлении.

Оплата ЖКХ — вопрос, который нам нужно решить. Жители практически не проживают в этих сёлах в 100%-ном составе.Вячеслав Гладков

Напомним, в приграничных сёлах ввели режим ЧС 23 марта после того, как там взорвался пущенный со стороны Украины снаряд. В результате происшествия пострадали три человека, один погиб. Около 200 человек перевезли в областной центр.

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#Новости#Чп#Полежаев#Гладков#Оплата#Журавлёвка#Перцев#ЖКХ#Эксклюзив#Общество
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