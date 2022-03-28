Вячеслав Гладков поручил разобраться с оплатой услуг ЖКХ в Журавлёвке и Нехотеевке

Как напомнил глава региона, в двух приграничных сёлах объявили режим чрезвычайной ситуации. Жителей переселили в безопасное место. Глава Белгородского района Владимир Перцев решил текущие хозяйственные проблемы (кормление домашнего скота и сохранность имущества). А вот с оплатой услуг ЖКХ вопрос пока не решён.
Поэтому Гладков дал поручение Перцеву и своему заместителю Константину Полежаеву разработать порядок действия органов муниципальной власти в данном направлении.
Оплата ЖКХ — вопрос, который нам нужно решить. Жители практически не проживают в этих сёлах в 100%-ном составе.Вячеслав Гладков