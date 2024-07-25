«Хрустальный шар» предсказаний: сторона защиты Полежаева выступила в прениях

Ещё Анохин уточнил, что Вивтюк при допросе сообщил, что не помнит, когда познакомился с подсудимым, но государственный обвинитель говорит, что договорённости между Вивтюком и Полежаевым появились в 2020 году. При этом, исходя из слов допрошенного Вивтюка, разговоры о предмете, сумме взяток не были достигнуты, отмечает адвокат.