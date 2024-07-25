«Хрустальный шар» предсказаний: сторона защиты Полежаева выступила в прениях

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
В Октябрьском районном суде прошло ещё одно заседание по делу о взятках бывшего заместителя губернатора Константина Полежаева. В прошлый раз в суде заслушали прения стороны обвинения, на этот раз — стороны защиты.
В начале заседания адвокат подсудимого Сергей Анохин уточнил, что постарается быть краток, и достал папку документов с прениями на листов 20-30. Свою речь он начал с того, что заявил, что обвинение неправильно квалифицировало дело.
«Скажем так, тут потеряли существенно значимые юридические обстоятельства. Полагаю, что квалификация преступного деяния Полежаева стороной обвинения определена неверно», — начал адвокат.
Бывшего вице-губернатора обвиняют в умышленном особо тяжком преступлении против интересов государственной службы органов местного самоуправления. По мнению защиты, это не так и совершённое Полежаевым таковым не является.
По данным обвинения, Полежаев мог повлиять на 11 торгов на выполнение работ по ремонту многоквартирных домов в Белгороде. Общая сумма контрактов свыше 204 млн рублей. Практически все договоры были заключены в 2020 году, отмечает адвокат. Они были подписаны руководителем Фонда содействия реформирования ЖКХ Леонидом Белоковаленко или Татьяной Шевченко.
Отметим, что первый сейчас находится в розыске по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Адвокат опять пояснил, что в ходе рассмотрения в суде дела Полежаева не была допрошена важная фигура — Белоковаленко.
Защитник обращает внимание суда на то, что подсудимый не являлся должностным лицом, которое имеет право заключать договоры с подрядчиками, а Белоковаленко и Шевченко не находились в его подчинении.
Торги проходят в открытом виде, где СЗ «Инвестпромэлит» наравне с другими участниками участвовал в аукционе, а иногда выигрывал торги, снижая цену контракта, рассказывает адвокат.
«Допрошенный на судебном заседании Вивтюк показал, что все указанные договоры были заключены по результатам проведения торгов в электронном виде, где в некоторых случаях он являлся единственным участником торгов», — зачитывает представитель подсудимого.
По этой причине он считает, что указанные контракты к Полежаеву отношения не имеют. А общее покровительство Вивтюк воспринимал как положительные высказывания Полежаева о компании «Инвестромэлит».
Шевченко в показаниях, данных ранее, подтвердила, что компания Вивтюка получала контракты по результатам проведения аукционов, а оплату переводили после выполнения всех работ и предоставления нужной документации.
Ещё Анохин уточнил, что Вивтюк при допросе сообщил, что не помнит, когда познакомился с подсудимым, но государственный обвинитель говорит, что договорённости между Вивтюком и Полежаевым появились в 2020 году. При этом, исходя из слов допрошенного Вивтюка, разговоры о предмете, сумме взяток не были достигнуты, отмечает адвокат.
За общее покровительство, которое Вивтюк понимал как создание позитивного мнения о его организации, он должен был отплатить чиновнику. Поэтому согласился, когда Полежаев предложил приобрести автомобиль на компанию «Инвестромэлит». Договор лизинга был заключён 25 января 2022 года.
«Как минимум у Полежаева должен был быть какой-то хрустальный шар, чтобы предвидеть наступление указанных событий больше чем через два года», — обратил внимание суда Анохин.
Второй автомобиль был куплен в январе 2023 года. Договор оформлен между дилерским центром и строительной компанией Вивтюка. Как сообщил на допросе предприниматель, Полежаев должен был дать доверенное лицо, на которое оформят машины позже, но этого так и не случилось.
Также представитель подсудимого обращает внимание, что у Александра Вивтюка есть высшее юридическое образование и его отказ от выполнения договорённости об оформлении договора аренды автомобиля, что подтверждается одним из телефонных разговоров, выглядит странно.
«Ни де-юре, ни де-факто у Полежаева не возникло право собственности, а только пользования», — уточняет адвокат.
Анохин уточняет, что автомобилем Porsche пользовались третьи лица, в частности некий Виноградов.
Согласно постановлению Пленума Верховного суда, взяткой может являться и предоставление временного пользования автомобилем, поэтому обвинение неверно определяет сумму взятки. Ведь в таком случае стоит считать не стоимость машин, а аренды. Так, ущерб не может составлять 18 млн рублей, то есть полную стоимость обеих автомобилей, считает адвокат. Полежаев «напользовался» машинами на 3,18 млн рублей.
Также защитник считает, что запрошенный обвинением срок не берёт в счёт то, что Полежаев сотрудничал со следствием, имеет «ряд серьёзных заболеваний» и содержит родственника с заболеванием.
«Исходя из изложенного, я, как защитник, идя вразрез со своим доверителем, поскольку закон даёт такое право, прошу суд квалифицировать действия моего доверителя как 285-я статья, часть 2», — просит Анохин.
По данной статье «Злоупотребление должностными полномочиями» максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы. Последнее слово Полежаеву предоставят 7 августа.