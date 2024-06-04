Евгений Савченко объяснил решение сложить полномочия сенатора в Совете Федерации

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Евгений Савченко написал заявление о добровольном прекращении полномочий сенатора РФ. Решение примут в Совете Федерации 5 июня.
Бывший губернатор Белгородской области объяснил решение желанием больше сосредоточиться на научной и экспертной работе. Так, в планах Савченко продолжить проработку концепции солидарного общества, также он намерен предложить рабочий механизм для решения демографической проблемы в стране.
Продолжит он исследования в альтернативном земледелии и энергетике как руководитель представительства Российской академии наук по Белгородской области.
Савченко поблагодарил депутатов облдумы за доверие представлять регион в Совете Федерации, руководителей палаты парламента и сенаторов — за сотрудничество, а руководство Белгородской области — за помощь в воплощении дальнейших планов.