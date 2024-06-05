Экономика, алтын и общение с мёртвыми: о чём рассказывал Савченко, пока был сенатором

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
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Updated Сегодня, 13:59
5 июня 2024 года Сенатор в Совете Федераций от Белгородской области Евгений Савченко досрочно слагает полномочия. Уходит Савченко по собственному желанию. Решение поддержали 162 сенатора. Даже та, которая назвала его Вячеславом Степановичем.
Чём запомнился экс-губернатор Белгородской области жителям региона и всей России за последние почти четыре года?
Евгений Савченко был губернатором Белгородской области 27 лет — это абсолютный рекорд среди глав регионов в России. Покинул пост Савченко в 2020 году и перешёл представлять регион в Совет Федераций.
Бывший губернатор Белгородской области в 2023 году предлагал изменить сформировавшиеся законы рынка. Савченко заявил, что нужно рассмотреть закон, который будет регулировать прибыль акционеров, зарплаты в небюджетных организациях и отношение зарплат руководителей и самых низкооплачиваемых должностей.
Савченко предложил, чтобы акционеры не получали прибыль больше, чем фонд оплаты труда. А зарплаты на частных предприятиях не должны превышать зарплаты бюджетников более чем в два раза.
«10% самых высокооплачиваемых менеджеров должны получать максимум в пять раз больше, чем 10% самых низкооплачиваемых работников», — считает Евгений Савченко.
За время проведённое в Совете Федераций Евгений Савченко предлагал и «запретить» музыку на английском языке. Музыка — это тоже часть борьбы за сознание людей, считает теперь уже экс-сенатор.
«Это наше кино, уличные вывески… А наши песни — зайдите в любой ресторан в Москве, в другом городе: какая там фоновая музыка? Там нет русских песен, мелодий. Там всё англоязычное. А фон, он же влияет на наше подсознание. Думаю, что Минкультуры никакого труда не составляет какие-то сигналы подавать. Здесь не нужно законы принимать, а просто подавать сигналы и исправлять ситуацию», — цитирует высказывание Савченко в феврале 2023 года РИА «Новый день».
В октябре 2022 года экс-губернатор Белгородской области на свой странице в социальной сети предложил создать валюту с твёрдым натуральным эквивалентом. Алтын, так Евгений Савченко предложил назвать новую валюту, считался бы по стоимости 1 киловатт-часа.
Энергорубль помог бы России освободиться от влияния доллара. Савченко считает, что мировая финансовая система, «основанная на бумажных, ничем не обеспеченных валютах», уже не актуальна.
Помимо интересных экономических предложений, Евгений Савченко запомнится как человек, который общался с мёртвыми и писал скандальные книги.
Книга экс-губернатора Белгородской области «Потрясение» ссылается на признанную экстремистским в России «Евангелие от Елизаветы». Несмотря на цитирование уже запрещённой литературы, о проверке книги Савченко ничего неизвестно.
Во второй книге «Преображение» Савченко предлагает более «приземлённые» темы. Она о справедливоцентричной модели экономики в солидарном обществе.
В первой книге чиновник рассказывал о разговорах с мёртвыми: Владимиром Высоцким, Сергеем Радонежским, Богородицей. А также с богом.
Общение проходило через посредника. Таким «проводником» стала Любовь, которая, предположительно, написала запрещённую книгу.
«Мода на Высоцкого ещё существует? Я рад, если кто-то ещё слушает мои песни. Я всё-таки был искренним, а сейчас этого я не чувствую в других людях. Нет искренности настоящей, одно лицедейство, а это плохо — и вам, и нам. Знаю, что много говорю, да долго молчал, простите болтуна Володю Высоцкого», — рассказывал музыкант Евгению Савченко.
Связь с Сергием Радонежским также была установлена. Бывшему губернатору со святым помогла связаться Любовь.
«Доброе дело твоё на меня направляет Свет, Евгений милый. Я нахожу тебя в мире, ибо Свет великий от тебя вверх устремлён, и силы светлые Господни на тебя облаком сходят, когда добро творишь. Лик мой прими как знак присутствия моего рядом. Сергий, напутствие сие давший. Твои, Евгений, силы употреби на то, чтобы Светом небесным наполнить ближних своих. Свет, отражающийся от людей одних, отсветом ложится на прочих. Тем шире круги пойдут по воде, чем тяжелее камень, брошенный в волны», — так монолог святого к Савченко напечатали в книге «Потрясение».
Также Любовь помогла Евгению Савченко поговорить и с богом. Моностон обращается к экс-губернатору «на ты».
«Евгений, ты создание хотя и не безгрешное, как и все живые люди, но в тебе так сильно ощущение правды и неправды и желание безошибочно отличать одно от другого, что для тебя есть у Меня молитва: Господь мой мудрый, помоги мне познать душу человеческую, ибо неправду иногда воспринимаю я искажённо и надеюсь на человека, который надежды мои оправдать не может. Аминь», — пишет у себя в книге Савченко.