Экономика, алтын и общение с мёртвыми: о чём рассказывал Савченко, пока был сенатором

Июнь 2024 года стал потрясением — экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко уходит с поста сенатора Совета Федераций. О чём говорил чиновник и что писал в своих книгах: самые знаковые из идей Савченко за четыре года в роли сенатора — в материале Бел.Ру.

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