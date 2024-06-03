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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Из-за атаки ВСУ под Белгородом погиб водитель автомобиля

Из-за атаки ВСУ под Белгородом погиб водитель автомобиля

3 июня 2024, 15:25
Фото: 1MI
Под огнём оказалось транспортное средство в селе Шебекинского округа. Погиб водитель машины. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
ВСУ

Сегодня, 3 июня, вооружённые силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали село Муром Шебекинского городского округа. Взрывное устройство попало в движущийся по дороге легковой автомобиль.

В результате происшествия скончался водитель машины. Его личность в настоящее время устанавливается. Транспортное средство полностью сгорело.

Отметим, что эта атака за сегодняшний день стала минимум 12-й: противник обстреливал населённые пункты Шебекинского, Валуйского и Грайворонского округов, а также Белгородского района. При этом ранее при обстрелах никто из мирных жителей ранения не получал.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Погиб#Вячеслав Гладков#ВСУ#Атака ВСУ
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