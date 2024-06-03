Из-за атаки ВСУ под Белгородом погиб водитель автомобиля

Отметим, что эта атака за сегодняшний день стала минимум 12-й: противник обстреливал населённые пункты Шебекинского, Валуйского и Грайворонского округов, а также Белгородского района. При этом ранее при обстрелах никто из мирных жителей ранения не получал.