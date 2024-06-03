Из-за атаки ВСУ под Белгородом погиб водитель автомобиля

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Сегодня, 3 июня, вооружённые силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали село Муром Шебекинского городского округа. Взрывное устройство попало в движущийся по дороге легковой автомобиль.
В результате происшествия скончался водитель машины. Его личность в настоящее время устанавливается. Транспортное средство полностью сгорело.
Отметим, что эта атака за сегодняшний день стала минимум 12-й: противник обстреливал населённые пункты Шебекинского, Валуйского и Грайворонского округов, а также Белгородского района. При этом ранее при обстрелах никто из мирных жителей ранения не получал.