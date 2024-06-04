Во время ракетной опасности в Белгороде старшая по дому не пустила детей в подъезд

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Вчера, 3 июня, во время ракетной опасности старшая по дому на улице Шаландина, 15 в областном центре не пустила детей в подъезд. Как пишет канал со ссылкой на слова подписчицы, подобное происходит уже не в первый раз.
Недавно белгородцы пожаловались на отсутствие укрытий в некоторых районах на улице Есенина и бульваре Юности. Одна из горожанок рассказала, что во время ракетной опасности местным жителям пришлось молиться, стоя под открытым небом. В мэрии пообещали указанную территорию включить в план по установке дополнительных укрытий.