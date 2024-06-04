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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Старшая по подъезду в Белгороде не впустила детей в подъезд во время ракетной опасности

Во время ракетной опасности в Белгороде старшая по дому не пустила детей в подъезд

4 июня 2024, 08:35
Фото: Telegram-канал «ЧП Белгород»
Старшая по подъезду в Белгороде не впустила детей в подъезд во время ракетной опасности

Детей не пустили в укрытие во время ракетной опасности в Белгороде

Это произошло накануне во время ракетной опасности возле дома на Шаландина, 15. Подробности сообщает Telegram-канал «ЧП Белгород».
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Дети

Вчера, 3 июня, во время ракетной опасности старшая по дому на улице Шаландина, 15 в областном центре не пустила детей в подъезд. Как пишет канал со ссылкой на слова подписчицы, подобное происходит уже не в первый раз.

Недавно белгородцы пожаловались на отсутствие укрытий в некоторых районах на улице Есенина и бульваре Юности. Одна из горожанок рассказала, что во время ракетной опасности местным жителям пришлось молиться, стоя под открытым небом. В мэрии пообещали указанную территорию включить в план по установке дополнительных укрытий.

Старшая по подъезду в Белгороде не впустила детей в подъезд во время ракетной опасности
Видео: Telegram-канал «ЧП Белгород»
«Стояли под открытым небом и молились»: белгородцы пожаловались на отсутствие укрытий
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#Алина Харина#Видео#Общество#Дети#Новости Белгорода#Подъезд#Белгород#Ракетная опасность
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