Чиновник в белгородском приграничье пострадал после атаки дрона-камикадзе

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Чиновник грайворонской администрации пострадал при взрыве дрона-камикадзе ВСУ. Мужчину везут в больницу его коллеги.
Пострадал Максим Моисеев — замглавы отдела транспорта и дорожного хозяйства. По предварительным данным, у него контузия.
Известно, что дрон-камикадзе ВСУ упал и взорвался во внутреннем дворе администрации горокруга в Грайвороне. В здании выбило окна, осколками посекло две машины.
Это уже второй за неделю пострадавший от атак ВСУ чиновник. 4 июня в грайворонском Головчино под удар попал штаб по восстановлению разрушенного обстрелами жилья. Осколочное ранение тогда получил Роман Твердун — замглавы администрации Грайворонского горокруга. Кроме того, пострадала мирная жительница.
2 июня, напомним, в результате взрыва боеприпаса погиб секретарь совета безопасности Корочанского района Игорь Нечипоренко. Глава района и двое глав сельских поселений пострадали.