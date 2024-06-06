Чиновник в белгородском приграничье пострадал после атаки дрона-камикадзе

ВСУ атаковали дроном грайворонскую администрацию в Белгородской области

Пострадал Максим Моисеев — замглавы отдела транспорта и дорожного хозяйства. Коллеги везут его в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Известно, что дрон упал и взорвался во дворе администрации. За неделю это уже второй пострадавший в Грайворонском горокруге чиновник.