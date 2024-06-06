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Published Сегодня, 09:36

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Updated Сегодня, 09:40

Последствия взрыва во дворе администрации Грайворонского горокруга

Чиновник в белгородском приграничье пострадал после атаки дрона-камикадзе

6 июня 2024, 09:36
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия взрыва во дворе администрации Грайворонского горокруга

ВСУ атаковали дроном грайворонскую администрацию в Белгородской области

Пострадал Максим Моисеев — замглавы отдела транспорта и дорожного хозяйства. Коллеги везут его в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Известно, что дрон упал и взорвался во дворе администрации. За неделю это уже второй пострадавший в Грайворонском горокруге чиновник.

Чиновник грайворонской администрации пострадал при взрыве дрона-камикадзе ВСУ. Мужчину везут в больницу его коллеги.

Пострадал Максим Моисеев — замглавы отдела транспорта и дорожного хозяйства. По предварительным данным, у него контузия.

Известно, что дрон-камикадзе ВСУ упал и взорвался во внутреннем дворе администрации горокруга в Грайвороне. В здании выбило окна, осколками посекло две машины.

Это уже второй за неделю пострадавший от атак ВСУ чиновник. 4 июня в грайворонском Головчино под удар попал штаб по восстановлению разрушенного обстрелами жилья. Осколочное ранение тогда получил Роман Твердун — замглавы администрации Грайворонского горокруга. Кроме того, пострадала мирная жительница.

2 июня, напомним, в результате взрыва боеприпаса погиб секретарь совета безопасности Корочанского района Игорь Нечипоренко. Глава района и двое глав сельских поселений пострадали.

Гладков рассказал о чиновнике, погибшем при ЧП в Белгородской области
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