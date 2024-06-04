Гладков рассказал о чиновнике, погибшем при ЧП в Белгородской области

Напомним, что 2 июня при взрыве боеприпаса ещё несколько человек получили лёгкие ранения: главу района Николая Нестерова и глав Мелиховского и Шляховского поселений Андрея Веденина и Игоря Шевлякова осмотрели врачи и отправили домой на амбулаторное лечение.