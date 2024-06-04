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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В Белгороде простились с погибшим при взрыве боеприпаса чиновником

Гладков рассказал о чиновнике, погибшем при ЧП в Белгородской области

4 июня 2024, 13:24
Фото: 1MI

В Белгороде простились с погибшим при взрыве боеприпаса чиновником

Погиб замглавы Корочанского района Игорь Нечипоренко. Происшествие случилось 2 июня. С чиновником простились сегодня в Белгороде, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В воскресенье, 2 июня, при исполнении служебных обязанностей погиб заместитель главы администрации Корочанского района и секретарь Совбеза Игорь Нечипоренко. Он получил смертельные травмы после взрыва боеприпаса.

Известно, что с Нечипоренко простились сегодня, 4 июня, в Белгороде. Церемония состоялась в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Несколько слов о погибшем сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что Нечипоренко был ветераном боевых действий и полковником полиции. Его дочь Юлия также работает «в интересах государства».

Смерть Нечипоренко глава региона сравнил с кончиной замглавы Краснояружского района Игоря Бородаенко, который тоже в момент трагедии находится при исполнении обязанностей. Его посмертно наградили медалью.

Погибший замглавы Корочанского района Игорь НечипоренкоПогибший замглавы Корочанского района Игорь Нечипоренко
Погибший замглавы Корочанского района Игорь Нечипоренко
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что 2 июня при взрыве боеприпаса ещё несколько человек получили лёгкие ранения: главу района Николая Нестерова и глав Мелиховского и Шляховского поселений Андрея Веденина и Игоря Шевлякова осмотрели врачи и отправили домой на амбулаторное лечение.

Замглавы Корочанского района Белгородской области погиб после взрыва боеприпаса
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Корочанский район#Гибель#Похороны#Чп#Белгород#Вячеслав Гладков#Взрыв боеприпаса
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