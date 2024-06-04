Гладков рассказал о чиновнике, погибшем при ЧП в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В воскресенье, 2 июня, при исполнении служебных обязанностей погиб заместитель главы администрации Корочанского района и секретарь Совбеза Игорь Нечипоренко. Он получил смертельные травмы после взрыва боеприпаса.
Известно, что с Нечипоренко простились сегодня, 4 июня, в Белгороде. Церемония состоялась в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
Несколько слов о погибшем сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что Нечипоренко был ветераном боевых действий и полковником полиции. Его дочь Юлия также работает «в интересах государства».
Смерть Нечипоренко глава региона сравнил с кончиной замглавы Краснояружского района Игоря Бородаенко, который тоже в момент трагедии находится при исполнении обязанностей. Его посмертно наградили медалью.
Напомним, что 2 июня при взрыве боеприпаса ещё несколько человек получили лёгкие ранения: главу района Николая Нестерова и глав Мелиховского и Шляховского поселений Андрея Веденина и Игоря Шевлякова осмотрели врачи и отправили домой на амбулаторное лечение.