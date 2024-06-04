Старшая по дому объяснила, почему не пустила детей в подъезд во время РО в Белгороде

Вместе с тем белгородцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что пенсионерка якобы уже не в первый раз не впускает в подъезд горожан во время тревоги. «Ранее она не разрешила войти мамочке с двумя малышами», — пишет медиа и добавляет, что на кадрах было видно, что дверь всё-таки открылась.