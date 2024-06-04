Старшая по дому объяснила, почему не пустила детей в подъезд во время РО в Белгороде

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Ранее в Сети появилась информация, что старшая по дому в МКД на улице Шаландина в Белгороде во время ракетной опасности не пустила в подъезд детей. Позже горожанка попыталась оправдаться тем, что не прогоняла детей, а хотела, наоборот, их защитить.
По словам женщины, во время тревоги якобы возникла проблема с автоматическими замками, а также образовалась очередь. Женщина рассказала, что отправила детей в соседний подъезд.
«Тут трое бабушек сидели с больными ногами, мужчина. Я дергаю дверь — она не открывается. Открываю ключом, но тут уже старушки в дверях стоят. Я говорю: „Ребятки, бегите в первый подъезд, там дверь открыта“», — цитирует издание женщину.
Вместе с тем белгородцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что пенсионерка якобы уже не в первый раз не впускает в подъезд горожан во время тревоги. «Ранее она не разрешила войти мамочке с двумя малышами», — пишет медиа и добавляет, что на кадрах было видно, что дверь всё-таки открылась.