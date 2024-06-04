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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Старшая по дому разъяснила ситуацию с белгородскими детьми во время тревоги

Старшая по дому объяснила, почему не пустила детей в подъезд во время РО в Белгороде

4 июня 2024, 10:29
Фото: Telegram-канал «ЧП Белгород»

Старшая по дому разъяснила ситуацию с белгородскими детьми во время тревоги

Белгородка заявила, что отправила детей в соседний подъезд, так как якобы произошла проблема с автоматическими замками и образовалась очередь. О ситуации белгородка высказалась «Газете. Ru».
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Дети

Ранее в Сети появилась информация, что старшая по дому в МКД на улице Шаландина в Белгороде во время ракетной опасности не пустила в подъезд детей. Позже горожанка попыталась оправдаться тем, что не прогоняла детей, а хотела, наоборот, их защитить.

По словам женщины, во время тревоги якобы возникла проблема с автоматическими замками, а также образовалась очередь. Женщина рассказала, что отправила детей в соседний подъезд.

«Тут трое бабушек сидели с больными ногами, мужчина. Я дергаю дверь — она не открывается. Открываю ключом, но тут уже старушки в дверях стоят. Я говорю: „Ребятки, бегите в первый подъезд, там дверь открыта“», — цитирует издание женщину.

Вместе с тем белгородцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что пенсионерка якобы уже не в первый раз не впускает в подъезд горожан во время тревоги. «Ранее она не разрешила войти мамочке с двумя малышами», — пишет медиа и добавляет, что на кадрах было видно, что дверь всё-таки открылась.

Во время ракетной опасности в Белгороде старшая по дому не пустила детей в подъезд
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#Алина Харина#Общество#Дети#Новости Белгорода#Подъезд#Белгород#Ракетная опасность
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