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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В мэрии Белгорода прокомментировали инцидент со старшей по подъезду и детьми

Поступок белгородки, не пустившей детей в подъезд во время РО, проверит полиция

4 июня 2024, 11:25
Фото: Telegram-канал «ЧП Белгород»

В мэрии Белгорода прокомментировали инцидент со старшей по подъезду и детьми

Сегодня, 4 июня, в Сети появилась информация о том, что старшая по дому не пустила детей в подъезд во время ракетной опасности. Полицейские начали проверку. В ситуации также разбирался глава управы.
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Дети

Инцидент произошёл накануне возле дома на улице Шаландина в областном центре. Сообщалось, что во время ракетной опасности старшая по дому не пустила в подъезд детей. Позже женщина объяснила, что отправила детей в соседний подъезд якобы из-за проблем с автоматическим замком и очереди.

Публикацию о произошедшем обнаружили сотрудники УМВД России по Белгороду. Информацию зарегистрировали в установленном порядке. По данному инциденту проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет региональное УМВД.

Также в ситуации разбирался глава управы № 9 Анатолий Здор. Во время беседы с женщиной и соседями он выяснил, что во время сигнала тревоги во дворе находились несколько пожилых людей, включая старшую по дому, а также дети из этого дома. Когда включилась сирена, все направились к одной двери. Поэтому старшая по дому попросила детей укрыться в соседнем подъезде, где дверь уже была открыта, сообщает мэрия.

Старшая по дому объяснила, почему не пустила детей в подъезд во время РО в Белгороде
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#Алина Харина#Общество#Дети#Новости Белгорода#Подъезд#Белгород#Ракетная опасность
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