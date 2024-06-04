Поступок белгородки, не пустившей детей в подъезд во время РО, проверит полиция

Также в ситуации разбирался глава управы № 9 Анатолий Здор. Во время беседы с женщиной и соседями он выяснил, что во время сигнала тревоги во дворе находились несколько пожилых людей, включая старшую по дому, а также дети из этого дома. Когда включилась сирена, все направились к одной двери. Поэтому старшая по дому попросила детей укрыться в соседнем подъезде, где дверь уже была открыта, сообщает мэрия.