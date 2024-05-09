Почти 30 населённых пунктов Белгородской области подверглись обстрелу ВСУ

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
По селу Устинка Белгородского района ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов. Этот же населённый пункт, а также Петровку и Ровенёк, атаковали по одному дрону-камикадзе. Пострадавших нигде нет, однако в последнем селе повреждения получил один частный дом.
Над Октябрьским, Никольским, Головино, Черемошным и Новой Деревней сбили по одному БПЛА. Другой беспилотник в селе Журавлёвка сбросил три самодельных взрывных устройства, а FPV-дрон в Малиновке — одно взрывное устройство, из-за чего пострадал один автомобиль. В Нехотеевке заметили дрон-камикадзе и FPV-дрон, который сбросил одно взрывное устройство. Из мирных жителей никто не пострадал.
Напомним, что в четыре часа утра 9 мая Белгород и Белгородский район подвергся обстрелу со стороны Украины: пострадали 11 человек. Разрушения выявили в Белгороде и населённых пунктах Белгородского района: Дубовом, Никольском, Таврово и Ясных Зорях. ВСУ обстреляли регион из РСЗО «Вампир».
Над Хотмыжским сельским поселением Борисовского района сбили один украинский БПЛА, а окраину села Берёзовка атаковал дрон-камикадзе. Среди мирных жителей никто не пострадал, но повреждения получили один транспорт и ограждение частного дома.
Село Долгое Валуйского округа атаковали пять беспилотников, село Старый Хутор — один БПЛА, из-за чего разрушения получил легковой автомобиль. По селу Сподарюшино Грайворонского округа ВСУ выпустили 19 миномётных снарядов, а по селу Пороз — шесть снарядов. Пострадавших нигде нет.
Три прилёта и два взрывных устройства, сброшенных с БПЛА, обнаружили в селе Староселье Краснояружского района. На окраине села Репяховка сдетонировал FPV-дрон, а атака села Графовка тремя FPV-дронами привела к разрушениям инфраструктурного объекта связи. Раненых нигде нет.
Инфраструктурный объект связи и линия электропередачи получили повреждения из-за обстрела двумя FPV-дронами посёлка Красное Шебекинского округа. Там же силами РЭБ посадили ещё один FPV-дрон. Одна ЛЭП пострадала в селе Муром, по которому выпустили десять артиллерийских снарядов и одно взрывное устройство с БПЛА.
По хутору Марьино со стороны Украины выпустили девять миномётных снарядов, по МАПП «Шебекино» — десять, по посёлку Ленинский и селу Новая Таволжанка — по четыре снаряда. Никто не пострадал, но в Ленинском повреждена ЛЭП. Над Зиборовкой и Масловой Пристанью уничтожили по одному БПЛА, а в хуторе Мухин с помощью РЭБ удалось подавить три дрона и из стрелкового оружия уничтожить ещё два.