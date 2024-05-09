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За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую области порядка 110 раз

Почти 30 населённых пунктов Белгородской области подверглись обстрелу ВСУ

9 мая 2024, 14:24
Фото: Изображение Midjourney

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую области порядка 110 раз

За сутки ВСУ обстреляли шесть муниципальных образований Белгородской области. Под огнём населённые пункты находились более 100 раз. Сводку обстрелов за 8 мая опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

По селу Устинка Белгородского района ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов. Этот же населённый пункт, а также Петровку и Ровенёк, атаковали по одному дрону-камикадзе. Пострадавших нигде нет, однако в последнем селе повреждения получил один частный дом.

Над Октябрьским, Никольским, Головино, Черемошным и Новой Деревней сбили по одному БПЛА. Другой беспилотник в селе Журавлёвка сбросил три самодельных взрывных устройства, а FPV-дрон в Малиновке — одно взрывное устройство, из-за чего пострадал один автомобиль. В Нехотеевке заметили дрон-камикадзе и FPV-дрон, который сбросил одно взрывное устройство. Из мирных жителей никто не пострадал.

Напомним, что в четыре часа утра 9 мая Белгород и Белгородский район подвергся обстрелу со стороны Украины: пострадали 11 человек. Разрушения выявили в Белгороде и населённых пунктах Белгородского района: Дубовом, Никольском, Таврово и Ясных Зорях. ВСУ обстреляли регион из РСЗО «Вампир».

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Над Хотмыжским сельским поселением Борисовского района сбили один украинский БПЛА, а окраину села Берёзовка атаковал дрон-камикадзе. Среди мирных жителей никто не пострадал, но повреждения получили один транспорт и ограждение частного дома.

Село Долгое Валуйского округа атаковали пять беспилотников, село Старый Хутор — один БПЛА, из-за чего разрушения получил легковой автомобиль. По селу Сподарюшино Грайворонского округа ВСУ выпустили 19 миномётных снарядов, а по селу Пороз — шесть снарядов. Пострадавших нигде нет.

Три прилёта и два взрывных устройства, сброшенных с БПЛА, обнаружили в селе Староселье Краснояружского района. На окраине села Репяховка сдетонировал FPV-дрон, а атака села Графовка тремя FPV-дронами привела к разрушениям инфраструктурного объекта связи. Раненых нигде нет.

Инфраструктурный объект связи и линия электропередачи получили повреждения из-за обстрела двумя FPV-дронами посёлка Красное Шебекинского округа. Там же силами РЭБ посадили ещё один FPV-дрон. Одна ЛЭП пострадала в селе Муром, по которому выпустили десять артиллерийских снарядов и одно взрывное устройство с БПЛА.

По хутору Марьино со стороны Украины выпустили девять миномётных снарядов, по МАПП «Шебекино» — десять, по посёлку Ленинский и селу Новая Таволжанка — по четыре снаряда. Никто не пострадал, но в Ленинском повреждена ЛЭП. Над Зиборовкой и Масловой Пристанью уничтожили по одному БПЛА, а в хуторе Мухин с помощью РЭБ удалось подавить три дрона и из стрелкового оружия уничтожить ещё два.

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