Почти 30 населённых пунктов Белгородской области подверглись обстрелу ВСУ

По хутору Марьино со стороны Украины выпустили девять миномётных снарядов, по МАПП «Шебекино» — десять, по посёлку Ленинский и селу Новая Таволжанка — по четыре снаряда. Никто не пострадал, но в Ленинском повреждена ЛЭП. Над Зиборовкой и Масловой Пристанью уничтожили по одному БПЛА, а в хуторе Мухин с помощью РЭБ удалось подавить три дрона и из стрелкового оружия уничтожить ещё два.