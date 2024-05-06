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Posted Вчера, 16:42

Published Вчера, 16:42

Modified Вчера, 16:44

Updated Вчера, 16:44

После очередной атаки ВСУ без света остались жители четырёх белгородских сёл

Четыре белгородских села остались без электричества после атаки ВСУ

6 мая 2024, 16:42
Фото: 1MI

После очередной атаки ВСУ без света остались жители четырёх белгородских сёл

Под огонь со стороны Украины попало село Муром Шебекинского округа. Повреждения получила ЛЭП, из-за чего электричество пропало у жителей четырёх сёл. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 6 мая, ВСУ атаковали село Муром Шебекинского округа. Из мирных жителей никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Повреждения получила линия электроснабжения, из-за чего без электричества остались жители сёл Муром, Архангельское и Нехотеевка. Под частичное отключение попали жители Новой Таволжанки.

Аварийные службы вскоре приступят к восстановительным работам.

Чуть ранее стало известно об атаке на село Щетиновка Белгородского района: один КамАЗ из-за украинских дронов полностью сгорел, второй получил серьёзные повреждения. Также в Щетиновке Белгородского района повреждена цистерна молоковоза, в Отрадном — локомотив передвижной лаборатории, в Чайках — легковое авто, в селе Старый Хутор Валуйского округа — один инфраструктурный объект. Везде обошлось без пострадавших.

Кроме того, в селе Берёзовка Борисовского района из-за атаки дрона пострадали более 40 человек, семь человек скончались. Позже из-за другого дрона ранения получил один мужчина.

В Шебекино из-за БПЛА пострадала местная жительница, а в селе Никольское после взрывов погиб один местный житель, восьмилетняя девочка пострадала.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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