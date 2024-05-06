Четыре белгородских села остались без электричества после атаки ВСУ

Posted Вчера, 16:42
Published Вчера, 16:42
Modified Вчера, 16:44
Updated Вчера, 16:44
Сегодня, 6 мая, ВСУ атаковали село Муром Шебекинского округа. Из мирных жителей никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Повреждения получила линия электроснабжения, из-за чего без электричества остались жители сёл Муром, Архангельское и Нехотеевка. Под частичное отключение попали жители Новой Таволжанки.
Аварийные службы вскоре приступят к восстановительным работам.
Чуть ранее стало известно об атаке на село Щетиновка Белгородского района: один КамАЗ из-за украинских дронов полностью сгорел, второй получил серьёзные повреждения. Также в Щетиновке Белгородского района повреждена цистерна молоковоза, в Отрадном — локомотив передвижной лаборатории, в Чайках — легковое авто, в селе Старый Хутор Валуйского округа — один инфраструктурный объект. Везде обошлось без пострадавших.
Кроме того, в селе Берёзовка Борисовского района из-за атаки дрона пострадали более 40 человек, семь человек скончались. Позже из-за другого дрона ранения получил один мужчина.
В Шебекино из-за БПЛА пострадала местная жительница, а в селе Никольское после взрывов погиб один местный житель, восьмилетняя девочка пострадала.