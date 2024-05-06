Четыре белгородских села остались без электричества после атаки ВСУ

Чуть ранее стало известно об атаке на село Щетиновка Белгородского района: один КамАЗ из-за украинских дронов полностью сгорел, второй получил серьёзные повреждения. Также в Щетиновке Белгородского района повреждена цистерна молоковоза, в Отрадном — локомотив передвижной лаборатории, в Чайках — легковое авто, в селе Старый Хутор Валуйского округа — один инфраструктурный объект. Везде обошлось без пострадавших.