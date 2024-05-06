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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Больница

В минздраве прокомментировали состояние раненых белгородцев после атаки ВСУ

6 мая 2024, 14:45
Фото: Изображение Midjourney
Больница

Глава минздрава Иконников сообщил о состоянии раненых белгородцев

Глава минздрава Андрей Иконников сообщил о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на Борисовский район и Шебекинской горокруг. 42 раненым оказывается необходимая помощь в больницах области, с привлечением федеральных консультаций.

Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области, прокомментировал ситуацию с пострадавшими после атаки ВСУ на Борисовский район. Согласно официальным данным, шесть человек погибли, 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Три человека находятся в тяжёлом состоянии.

Пострадавшие находятся в Борисовской ЦРБ, в областной больнице, в детской областной больнице и городской больнице № 2. Всем пациентам оказывается помощь. Где была нужна федеральная консультация, её уже провели.
Андрей Иконников

Что касается пострадавших детей, то их состояние относят ближе к удовлетворительному. Они остаются под наблюдением врачей.

В Шебекинском городском округе пострадала женщина, она находится в областной клинической больнице. Состояние раненой оценивают как средней тяжести.

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