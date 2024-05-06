В минздраве прокомментировали состояние раненых белгородцев после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области, прокомментировал ситуацию с пострадавшими после атаки ВСУ на Борисовский район. Согласно официальным данным, шесть человек погибли, 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Три человека находятся в тяжёлом состоянии.
Пострадавшие находятся в Борисовской ЦРБ, в областной больнице, в детской областной больнице и городской больнице № 2. Всем пациентам оказывается помощь. Где была нужна федеральная консультация, её уже провели.
Андрей Иконников
Что касается пострадавших детей, то их состояние относят ближе к удовлетворительному. Они остаются под наблюдением врачей.
В Шебекинском городском округе пострадала женщина, она находится в областной клинической больнице. Состояние раненой оценивают как средней тяжести.