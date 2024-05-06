В минздраве прокомментировали состояние раненых белгородцев после атаки ВСУ

Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области, прокомментировал ситуацию с пострадавшими после атаки ВСУ на Борисовский район. Согласно официальным данным, шесть человек погибли, 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Три человека находятся в тяжёлом состоянии.