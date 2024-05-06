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Беспилотник

Ещё один автомобиль атакован дроном ВСУ под Белгородом: пострадал мужчина

6 мая 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

В Белгородской области при повторной атаке дронов пострадал мужчина

ВСУ второй раз атаковали дроном-камикадзе Борисовский район. Мужчину с ранением ноги отвезли в больницу. Подробности сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Спустя несколько часов Борисовский район снова оказался под атакой ВСУ. В этот раз дрон-камикадзе ударил в районе села Берёзовки по движущемуся легковому автомобилю.

По предварительной информации, во время атаки пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения ноги. Скорая помощь отвезла его в районную больницу. Сейчас раненому оказывают необходимую помощь.

Ранее утром ЧП также произошло возле села Берёзовка в Борисовском районе. Украинские дроны ударили по движущимся двум автобусам и автомобилю. В настоящий момент известно, что число погибших увеличилось до семи. Ранены 40 человек.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Борисовский район#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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