Ещё один автомобиль атакован дроном ВСУ под Белгородом: пострадал мужчина

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Спустя несколько часов Борисовский район снова оказался под атакой ВСУ. В этот раз дрон-камикадзе ударил в районе села Берёзовки по движущемуся легковому автомобилю.
По предварительной информации, во время атаки пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения ноги. Скорая помощь отвезла его в районную больницу. Сейчас раненому оказывают необходимую помощь.
Ранее утром ЧП также произошло возле села Берёзовка в Борисовском районе. Украинские дроны ударили по движущимся двум автобусам и автомобилю. В настоящий момент известно, что число погибших увеличилось до семи. Ранены 40 человек.