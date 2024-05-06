Новая атака дрона ВСУ на Белгородчину: пострадал инфраструктурный объект связи

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
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6 мая под атакой дрона-камикадзе оказалось село Старый Хутор Валуйского горокруга. В результате взрыва никто не пострадал. Однако повреждения получил инфраструктурный объект связи.
Восстановление аварийные бригады начнут после согласования с Минобороны РФ.
Напомним, что утром 6 мая дроны-камикадзе атаковали движущийся транспорт в Борисовском районе. 35 человек ранены, семеро погибли. В автобусах, которые попали под удар, находились работники ГК «Агро-Белогорья». Семьям погибших обещают выплатить по миллиону рублей, также компенсации получат пострадавшие.