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Беспилотник

Новая атака дрона ВСУ на Белгородчину: пострадал инфраструктурный объект связи

6 мая 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Под атаку дрона ВСУ попало село Старый Хутор в Белгородской области

ЧП произошло в Валуйском горокруге. В результате взрыва никто не пострадал. Повреждён инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

6 мая под атакой дрона-камикадзе оказалось село Старый Хутор Валуйского горокруга. В результате взрыва никто не пострадал. Однако повреждения получил инфраструктурный объект связи.

Восстановление аварийные бригады начнут после согласования с Минобороны РФ.

Напомним, что утром 6 мая дроны-камикадзе атаковали движущийся транспорт в Борисовском районе. 35 человек ранены, семеро погибли. В автобусах, которые попали под удар, находились работники ГК «Агро-Белогорья». Семьям погибших обещают выплатить по миллиону рублей, также компенсации получат пострадавшие.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#Старый Хутор
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