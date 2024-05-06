Новая атака дрона ВСУ на Белгородчину: пострадал инфраструктурный объект связи

Напомним, что утром 6 мая дроны-камикадзе атаковали движущийся транспорт в Борисовском районе. 35 человек ранены, семеро погибли. В автобусах, которые попали под удар, находились работники ГК «Агро-Белогорья». Семьям погибших обещают выплатить по миллиону рублей, также компенсации получат пострадавшие.