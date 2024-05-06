Новый взрыв под Белгородом: целью украинских FPV-дронов стали два КамАЗа

Напомним, что в селе Берёзовка Борисовского района дрон атаковал автобусы с сотрудниками ГК «Агро-Белогорье»: пострадали более 40 человек, семь человек скончались. Позже это же село атаковал другой дрон: ранения получил один мужчина, его отвезли в ЦРБ.