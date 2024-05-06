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Published Сегодня, 15:06

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Updated Сегодня, 15:11

Украинские FPV-дроны атаковали два КамАЗа под Белгородом

Новый взрыв под Белгородом: целью украинских FPV-дронов стали два КамАЗа

6 мая 2024, 15:06
Фото: Изображение Midjourney

Украинские FPV-дроны атаковали два КамАЗа под Белгородом

Повреждения получил один КамАЗ, второй транспорт полностью сгорел. Пострадавших нет. Об очередном взрыве сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под удар ВСУ попало село Щетиновка Белгородского района: FPV-дроны атаковали два КамАЗа. Один транспорт полностью сгорел, второй получил серьёзные повреждения. Из мирных жителей никто не пострадал.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Напомним, что в селе Берёзовка Борисовского района дрон атаковал автобусы с сотрудниками ГК «Агро-Белогорье»: пострадали более 40 человек, семь человек скончались. Позже это же село атаковал другой дрон: ранения получил один мужчина, его отвезли в ЦРБ.

В Шебекино БПЛА упал в частный сектор, из-за чего осколочные ранения ноги получила местная жительница — её госпитализировали. В селе Никольское после взрывов погиб один местный житель, восьмилетняя девочка пострадала.

Также в Щетиновке Белгородского района повреждена цистерна молоковоза, в Отрадном — локомотив передвижной лаборатории, в Чайках — легковое авто. Один инфраструктурный объект повреждён в селе Старый Хутор Валуйского округа. Никто не пострадал.

Атакованный КамАЗАтакованный КамАЗ
Атакованный КамАЗ
Фото: Telegram-канал «ЧП Белгород»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Дрон#Разрушения#Атака ВСУ
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