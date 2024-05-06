Новый взрыв под Белгородом: целью украинских FPV-дронов стали два КамАЗа

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Под удар ВСУ попало село Щетиновка Белгородского района: FPV-дроны атаковали два КамАЗа. Один транспорт полностью сгорел, второй получил серьёзные повреждения. Из мирных жителей никто не пострадал.
В настоящее время на месте работают оперативные службы.
Напомним, что в селе Берёзовка Борисовского района дрон атаковал автобусы с сотрудниками ГК «Агро-Белогорье»: пострадали более 40 человек, семь человек скончались. Позже это же село атаковал другой дрон: ранения получил один мужчина, его отвезли в ЦРБ.
В Шебекино БПЛА упал в частный сектор, из-за чего осколочные ранения ноги получила местная жительница — её госпитализировали. В селе Никольское после взрывов погиб один местный житель, восьмилетняя девочка пострадала.
Также в Щетиновке Белгородского района повреждена цистерна молоковоза, в Отрадном — локомотив передвижной лаборатории, в Чайках — легковое авто. Один инфраструктурный объект повреждён в селе Старый Хутор Валуйского округа. Никто не пострадал.