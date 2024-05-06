Массированная атака дронов продолжается: повреждены молоковоз, авто и локомотив

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. В этот раз разрушения в результате атак FPV-дронов выявили в нескольких населённых пунктах Белгородского района.
В Щетиновке под ударом оказался молоковоз: повреждения получила цистерна, водитель не пострадал. В Отрадном ВСУ атаковали локомотив передвижной лаборатории, а в селе Чайки — легковой автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Отметим, что эта атака далеко не первая за сегодняшнее утро. ВСУ ранее ударили около села Берёзовка Борисовского района по двум автобусам с работниками «Агро-Белогорья». В результате пострадали 40 человек и семеро погибли.
Позже в этом же населённом пункте повторилась атака дроном: пострадал один мужчина, его госпитализировали.
Кроме того, в селе Старый Хутор Валуйского округа дрон-камикадзе ударил по инфраструктурному объекту связи. Пострадавших нет.