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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Взрыв

Массированная атака дронов продолжается: повреждены молоковоз, авто и локомотив

6 мая 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
Взрыв

Украинские дроны атаковали сразу три белгородских села

Под ударом оказались три населённых пункта Белгородского района. Разрушения есть везде, но обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. В этот раз разрушения в результате атак FPV-дронов выявили в нескольких населённых пунктах Белгородского района.

В Щетиновке под ударом оказался молоковоз: повреждения получила цистерна, водитель не пострадал. В Отрадном ВСУ атаковали локомотив передвижной лаборатории, а в селе Чайки — легковой автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Отметим, что эта атака далеко не первая за сегодняшнее утро. ВСУ ранее ударили около села Берёзовка Борисовского района по двум автобусам с работниками «Агро-Белогорья». В результате пострадали 40 человек и семеро погибли.

Позже в этом же населённом пункте повторилась атака дроном: пострадал один мужчина, его госпитализировали.

Кроме того, в селе Старый Хутор Валуйского округа дрон-камикадзе ударил по инфраструктурному объекту связи. Пострадавших нет.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Дрон#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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