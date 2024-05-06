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Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Пострадавший при обстреле села Никольского дом

«Поднялось пыльное облако»: пострадавшая — об обстреле села, где погиб белгородец

6 мая 2024, 15:24
Фото: «Мир Белогорья»
Пострадавший при обстреле села Никольского дом

В Сети появилось видео с места атаки «вампирами» под Белгородом

Днём в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, после которой стало известно об одном погибшем мужчине и одной раненой восьмилетней девочке. Журналист «Мира Белогорья» посетил место происшествия и пообщался с белгородкой, чей двор пострадал при атаке.
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Обстрел

Днём при обстреле Белгорода и Белгородского района обломки упали в летнюю кухню частного дома в селе Никольское. Несовместимые с жизнью ранения получил мужчина, который в этот момент находился в кухне. В населённом пункте также пострадала восьмилетняя девочка, её госпитализировали. Разрушения зафиксировали в частных домах и одной квартире.

На месте происшествия побывал журналист «Мира Белогорья», который показал разрушенную при атаке ВСУ хозяйственную постройку и поговорил с местной жительницей, чьё имущество пострадало.

Я в доме была во время обстрела. Увидела, что поднялось пыльное облако, подумала, что попало в огород. <…> Я прошла по дому, посмотрела после взрывов целы ли окна, потом выхожу, а тут такое.
рассказала белгородка

Часть сбитых снарядов упали во двор женщины, разрушения получила хозяйственная постройка.

Известно, что ВСУ атаковали регион из РСЗО «Вампир»: система ПВО сбила семь снарядов.

Место прилёта в селе Никольское Белгородского района
Видео: «Мир Белогорья»
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