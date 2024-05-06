«Поднялось пыльное облако»: пострадавшая — об обстреле села, где погиб белгородец

Днём при обстреле Белгорода и Белгородского района обломки упали в летнюю кухню частного дома в селе Никольское. Несовместимые с жизнью ранения получил мужчина, который в этот момент находился в кухне. В населённом пункте также пострадала восьмилетняя девочка, её госпитализировали. Разрушения зафиксировали в частных домах и одной квартире.