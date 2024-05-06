«Поднялось пыльное облако»: пострадавшая — об обстреле села, где погиб белгородец

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Днём при обстреле Белгорода и Белгородского района обломки упали в летнюю кухню частного дома в селе Никольское. Несовместимые с жизнью ранения получил мужчина, который в этот момент находился в кухне. В населённом пункте также пострадала восьмилетняя девочка, её госпитализировали. Разрушения зафиксировали в частных домах и одной квартире.
На месте происшествия побывал журналист «Мира Белогорья», который показал разрушенную при атаке ВСУ хозяйственную постройку и поговорил с местной жительницей, чьё имущество пострадало.
Я в доме была во время обстрела. Увидела, что поднялось пыльное облако, подумала, что попало в огород. <…> Я прошла по дому, посмотрела после взрывов целы ли окна, потом выхожу, а тут такое.
рассказала белгородка
Часть сбитых снарядов упали во двор женщины, разрушения получила хозяйственная постройка.
Известно, что ВСУ атаковали регион из РСЗО «Вампир»: система ПВО сбила семь снарядов.