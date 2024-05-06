Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Украинские Telegram-каналы утверждают, что ВСУ утром 6 мая нанесли удар по автобусу якобы с иранскими инструкторами, которые приехали в Россию для обучения работе с БПЛА. По их версии, удар пришёлся по легитимной военной цели.
На самом же деле, под удар попали два микроавтобуса с сотрудниками предприятия «Агро-Белогорье». Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела погибли шесть мирных жителей региона, которые не имеют никакого отношения ни к Ирану, ни к беспилотникам. Логотипы компании на обстрелянных автомобилях говорят о том, что они принадлежали предприятию «Агро-Белогорье».
Среди пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ есть и трое детей, что дополнительно опровергает версию Киева.