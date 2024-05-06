На Украине странным образом попытались оправдать утреннюю атаку под Белгородом

На самом же деле, под удар попали два микроавтобуса с сотрудниками предприятия «Агро-Белогорье». Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела погибли шесть мирных жителей региона, которые не имеют никакого отношения ни к Ирану, ни к беспилотникам. Логотипы компании на обстрелянных автомобилях говорят о том, что они принадлежали предприятию «Агро-Белогорье».