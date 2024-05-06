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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Атакованный в Белгородской области автобус

На Украине странным образом попытались оправдать утреннюю атаку под Белгородом

6 мая 2024, 15:07
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Атакованный в Белгородской области автобус

В Сети опровергли фейк об ударе ВСУ по автобусу с «иранскими инструкторами»

Украинские Telegram-каналы распространили фейк об ударе ВСУ якобы по иранским инструкторам, пишет «Война с фейками». На самом деле, жертвами обстрела стали мирные жители Белгородской области, включая детей.

Украинские Telegram-каналы утверждают, что ВСУ утром 6 мая нанесли удар по автобусу якобы с иранскими инструкторами, которые приехали в Россию для обучения работе с БПЛА. По их версии, удар пришёлся по легитимной военной цели.

На самом же деле, под удар попали два микроавтобуса с сотрудниками предприятия «Агро-Белогорье». Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела погибли шесть мирных жителей региона, которые не имеют никакого отношения ни к Ирану, ни к беспилотникам. Логотипы компании на обстрелянных автомобилях говорят о том, что они принадлежали предприятию «Агро-Белогорье».

Среди пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ есть и трое детей, что дополнительно опровергает версию Киева.

«‎Агро-Белогорье» опубликовало список погибших при утренней атаке ВСУ
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Фейк#Атака ВСУ
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