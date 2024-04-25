Пока белгородцы спорят о жёлтом небе, один из районов лишился главы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Вчера, 24 апреля, Белгородскую область накрыло жёлтым небом, позже пошёл ржавого цвета дождь. Жители задались вопросом: в чём причина такого необычного явления и опасно ли оно?
Оказалось, что никаких вредных примесей в дожде или в жёлтых облаках нет, поэтому бояться нечего. Однако с причиной их появления не всё так однозначно: климатологи БелГУ и специалисты центра погоды «Фобос» предположили, что в Россию могло принести африканские пески, ведь там как раз бушевали песчаные бури.
Но другие учёные с такой версией не согласны: по их мнению, африканские пески долететь до региона не могли из-за слишком большого расстояния, поэтому окраситься в жёлтый небо могло из-за песка, прибывшего из калмыцких степей. Точную же причину жёлтого неба и ржавого дождя смогут определить только после проведённых анализов.
Полностью расчиститься небо должно уже к концу этой недели.
Утром 25 апреля Вячеслав Гладков сообщил об увольнении главы Алексеевского горокруга Алексея Калашникова. По словам белгородского губернатора, к работе Калашникова накопилось слишком много претензий. Одной из них стали срывы сроков по восстановлению домой в Новой Таволжанке.
Временно исполнять обязанности главы муниципалитета будет первый заместитель Алексей Горбатенко.
Чуть позже теперь уже экс-глава округа прокомментировал своё увольнение. Он отметил, что самостоятельно подал заявление о досрочном прекращении полномочий и поблагодарил жителей за «справедливую критику».
Напомним, что Калашников официально начал возглавлять Алексеевский городской округ с июля 2022 года. До этого он работал главой администрации Шебекинского округа и Ивнянского района. Также чиновник занимал должность замначальника областного департамента ЖКХ.
Сегодня в Белгороде состоялось годовое собрание участников ГК «Агро-Белогорье». Его посетили два представителя компании «Русагро», которой принадлежит 22,5% доли группы компаний, но их не допустили к голосованию из-за неправильно оформленной доверенности.
На собрании обсудили утверждение отчётности общества и аудитора, досрочное прекращение полномочий членов совета директоров и избрание новых, выделение 500 млн рублей на благотворительность. В результате собрания обновили состав совета директоров, куда впервые вошёл независимый директор Эдуард Бендерский.
Стоит отметить, что в настоящее время «Агро-Белогорье» находится в судебном споре с «Русагро». Конфликт начался в конце 2023 года и продолжается уже несколько месяцев.