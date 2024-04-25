Пока белгородцы спорят о жёлтом небе, один из районов лишился главы

Оказалось, что никаких вредных примесей в дожде или в жёлтых облаках нет, поэтому бояться нечего. Однако с причиной их появления не всё так однозначно: климатологи БелГУ и специалисты центра погоды «Фобос» предположили, что в Россию могло принести африканские пески, ведь там как раз бушевали песчаные бури.