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Уборка

1,2 млн рублей потратят на уборку спортивного центра «Сирень» в Белгороде

25 апреля 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney
Уборка
Клининговую компанию ищет спортивная школа олимпийского резерва № 4 Белгородской области. Документы разместили на госзакупках.

Спортшкола олимпийского резерва ищет компанию, которая займётся уборкой спортивного центра «Сирень». Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе — 26 апреля. Начальная цена контракта составляет 1 млн 150 тыс. 805 рублей.

Убирать территорию компания будет с 1 мая по 30 июня 2024 года, за исключением 5 мая. Подрядчику предстоит убрать внутренние помещения, зеркальные поверхности, остекление и прилегающую территорию с беседками и МАФами.

При себе подрядчику необходимо иметь необходимую технику и оборудование. В центре необходимо ежедневно проводить влажную уборку, протирать перила раз в неделю, выносить мусор, мыть окна и зеркальные поверхности, убирать пыль с мебели, картин и табличек. Кроме того, на прилегающей территории необходимо полить деревья, кустарники и газоны, обрезать отцветшие соцветия, постричь живую изгородь, подкормить деревья.

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#Алина Харина#Город#Сирень#Уборка#Госзакупки#Новости Белгорода#Спорткомплекс#Белгород
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