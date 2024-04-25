1,2 млн рублей потратят на уборку спортивного центра «Сирень» в Белгороде

При себе подрядчику необходимо иметь необходимую технику и оборудование. В центре необходимо ежедневно проводить влажную уборку, протирать перила раз в неделю, выносить мусор, мыть окна и зеркальные поверхности, убирать пыль с мебели, картин и табличек. Кроме того, на прилегающей территории необходимо полить деревья, кустарники и газоны, обрезать отцветшие соцветия, постричь живую изгородь, подкормить деревья.