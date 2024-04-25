1,2 млн рублей потратят на уборку спортивного центра «Сирень» в Белгороде

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Спортшкола олимпийского резерва ищет компанию, которая займётся уборкой спортивного центра «Сирень». Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе — 26 апреля. Начальная цена контракта составляет 1 млн 150 тыс. 805 рублей.
Убирать территорию компания будет с 1 мая по 30 июня 2024 года, за исключением 5 мая. Подрядчику предстоит убрать внутренние помещения, зеркальные поверхности, остекление и прилегающую территорию с беседками и МАФами.
При себе подрядчику необходимо иметь необходимую технику и оборудование. В центре необходимо ежедневно проводить влажную уборку, протирать перила раз в неделю, выносить мусор, мыть окна и зеркальные поверхности, убирать пыль с мебели, картин и табличек. Кроме того, на прилегающей территории необходимо полить деревья, кустарники и газоны, обрезать отцветшие соцветия, постричь живую изгородь, подкормить деревья.