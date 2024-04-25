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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Белгородцам напомнили о скором старте сезона отключений горячей воды

Стало известно, когда в Белгороде начнут отключать горячую воду

25 апреля 2024, 13:40
Фото: 1MI

Белгородцам напомнили о скором старте сезона отключений горячей воды

Процедура проводится ежегодно, чтобы выявить повреждения на сетях и отремонтировать их. С 14 мая горячую воду перекроют на нескольких улицах Харгоры. Подробности рассказывает мэрия Белгорода.

В областном центре в мае стартует сезон отключения горячей воды.

С 14 по 27 мая включительно горячую воду отключат в домах:

  • на ул. Щорса, д. 49;
  • ул. Губкина, д. 15г, 15д, 15в;
  • пр. Ватутина д. 22б.

Гидравлические испытания по улице Губкина 15г, 15д пройдут 14–15 мая. Подача воды начнётся 28 мая с 08:00 до 24:00.

С 21 мая по 3 июня включительно без горячей воды останется часть домов на Харгоре, которая подключена к котельной «Западная». Испытания будут проводить 22–24 мая. Воду вернут 4 июня.

С 23 мая по 5 июня включительно горячее водоснабжение приостановят в контурах котельных «Сокол» и «СМР-2». Сети будут проверят 23–24 мая. Воду начнут подавать 6 июня.

С 28 мая по 10 июня включительно горячую воду отключат:

  • на ул. Тимирязева д. 1, 3;
  • ул. Коммунальная д. 8, 10, 12;
  • ул. Волчанская д. 159.

Гидравлические испытания проведут 28–29 мая. Горячую воду начнут подавать 11 июня.

Белгородцам напоминают, что испытания проводят с целью выявления повреждений на сетях. Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствами и соблюдать осторожность во время ремонта — не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды.

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#Алина Харина#Город#Горячая вода#Новости Белгорода#Отключение воды#Белгород
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