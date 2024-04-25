Стало известно, когда в Белгороде начнут отключать горячую воду

Белгородцам напоминают, что испытания проводят с целью выявления повреждений на сетях. Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствами и соблюдать осторожность во время ремонта — не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды.