Стало известно, когда в Белгороде начнут отключать горячую воду

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В областном центре в мае стартует сезон отключения горячей воды.
С 14 по 27 мая включительно горячую воду отключат в домах:
Гидравлические испытания по улице Губкина 15г, 15д пройдут 14–15 мая. Подача воды начнётся 28 мая с 08:00 до 24:00.
С 21 мая по 3 июня включительно без горячей воды останется часть домов на Харгоре, которая подключена к котельной «Западная». Испытания будут проводить 22–24 мая. Воду вернут 4 июня.
С 23 мая по 5 июня включительно горячее водоснабжение приостановят в контурах котельных «Сокол» и «СМР-2». Сети будут проверят 23–24 мая. Воду начнут подавать 6 июня.
С 28 мая по 10 июня включительно горячую воду отключат:
Гидравлические испытания проведут 28–29 мая. Горячую воду начнут подавать 11 июня.
Белгородцам напоминают, что испытания проводят с целью выявления повреждений на сетях. Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствами и соблюдать осторожность во время ремонта — не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды.