Представителей «Русагро» не допустили к голосованию участников «Агро-Белогорья»

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Годовое собрание участников ГК «Агро-Белогорье» прошло 25 апреля в Белгороде. От компании «Русагро», владеющей 22,5% доли группы компаний, на годовое собрание явились две представителя. Но к голосованию их не допустили. Причина — «неверно составленная доверенность», сообщили в пресс-службе общества.
В повестку собрания при этом включили восемь вопросов: четыре ключевых, касающихся утверждения отчётности общества и аудитора, и четыре дополнительных — о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании новых, а также о выделении дополнительных 500 млн рублей на благотворительность.
По итогам собрания также обновили состав совета директоров. В него впервые вошёл независимый директор Эдуард Бендерский. Подробнее об этом Бел.Ру рассказывает в отдельном материале.
Напомним, что «Агро-Белогорье» сейчас судится с «Русагро». Конфликт начался в конце прошлого года. Споры между владельцами агрохолдинга идут уже несколько месяцев: ранее Бел.Ру подробно освещало ситуацию.