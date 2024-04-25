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Представителей «Русагро» не допустили к голосованию участников «Агро-Белогорья»

Представителей «Русагро» не допустили к голосованию участников «Агро-Белогорья»

25 апреля 2024, 13:23
Фото: 1MI
25 апреля 2024 года в Белгороде состоялось годовое собрание участников ООО «ГК Агро-Белогорье». Двух представителей «Русагро» к голосованию по его итогам не допустили: как Бел.Ру сообщили в пресс-службе общества, причина — в неправильно оформленной доверенности.

Годовое собрание участников ГК «Агро-Белогорье» прошло 25 апреля в Белгороде. От компании «Русагро», владеющей 22,5% доли группы компаний, на годовое собрание явились две представителя. Но к голосованию их не допустили. Причина — «неверно составленная доверенность», сообщили в пресс-службе общества.

В повестку собрания при этом включили восемь вопросов: четыре ключевых, касающихся утверждения отчётности общества и аудитора, и четыре дополнительных — о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании новых, а также о выделении дополнительных 500 млн рублей на благотворительность.

По итогам собрания также обновили состав совета директоров. В него впервые вошёл независимый директор Эдуард Бендерский. Подробнее об этом Бел.Ру рассказывает в отдельном материале.

Напомним, что «Агро-Белогорье» сейчас судится с «Русагро». Конфликт начался в конце прошлого года. Споры между владельцами агрохолдинга идут уже несколько месяцев: ранее Бел.Ру подробно освещало ситуацию.

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#Артем Черненко#Экономика#Москва#Агро-Белогорье#Новости Белгорода#Русагро#Конфликт#Белгород#Доверенность
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