Представителей «Русагро» не допустили к голосованию участников «Агро-Белогорья»

В повестку собрания при этом включили восемь вопросов: четыре ключевых, касающихся утверждения отчётности общества и аудитора, и четыре дополнительных — о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании новых, а также о выделении дополнительных 500 млн рублей на благотворительность.