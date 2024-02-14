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Posted Вчера, 13:29

Published Вчера, 13:29

Modified Вчера, 13:31

Updated Вчера, 13:31

Белгород

Как признаться в любви по-белгородски? 10 интересных способов с локальными отсылками

14 февраля 2024, 13:29
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Белгород

Белгородцам предложили признаваться в любви по-белгородски

В Белгороде можно признаться в любви с помощью дымящего цемзавода, обсуждая вывоз мусора, фестивали и премии Демидова, путь чиновников из Белгорода на Чукотку, укрытия на остановках и скандалы с фирмами Халаимова и многого другого. Не верите? Сейчас расскажем, как это сделать.

Итак, наш первый «романтичный лот» — это дымящий цемзавод. Согласитесь, при виде любимых становится так же сложно дышать, как и рядом с ним. К тому же, слой осевшей пыли на автомобилях белгородцев и серый «туман» могут символизировать и всё то, что застилает глаза влюблённых, согласно всем канонам лириков.

ЦемзаводЦемзавод
Цемзавод
Фото: Bel.ru

Тема вывоза мусора также стала популярной. И это тоже повод. Ведь встречаться с любимыми и родными хочется как можно чаще. Чаще, чем тот вывозят. Ситуация не самая приятная, но сделать «конфетку» редакция Бел.Ру постаралась.

Вывоз мусораВывоз мусора
Вывоз мусора
Фото: Bel.ru

Продолжая список тем, инфоповод для которых наши журналисты смогли превратить в локальные отсылки для валентинок, предлагаем вспомнить и о красочных фестивалях, загадочной премии Валентина Демидова, путь «из Белгорода на Чукотку» местных чиновников, укрытия на остановках общественного транспорта, прогремевший скандал с фирмами Халаимова и прощание с троллейбусами.

Валентин ДемидовВалентин Демидов
укрытияукрытия
Турфирмы Александра ХалаимоваТурфирмы Александра Халаимова
ТроллейбусыТроллейбусы
Белгородское летоБелгородское лето
ЧукоткаЧукотка
Валентин Демидов
Фото: Bel.ru

Не забыли и о белгородском Разумном. Как и о драмтеатре, куда сегодня так трудно попасть.

РазумноеРазумное
Белгородский драмтеатрБелгородский драмтеатр
Разумное
Фото: Bel.ru

Также напомним, что редакция Бел.Ру ранее опубликовала тест, связанный с темой 14 февраля. Он не только проверит знания, но и расскажет немного нового об этом дне.

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