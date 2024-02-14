Как признаться в любви по-белгородски? 10 интересных способов с локальными отсылками

Итак, наш первый «романтичный лот» — это дымящий цемзавод. Согласитесь, при виде любимых становится так же сложно дышать, как и рядом с ним. К тому же, слой осевшей пыли на автомобилях белгородцев и серый «туман» могут символизировать и всё то, что застилает глаза влюблённых, согласно всем канонам лириков.