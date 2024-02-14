Как признаться в любви по-белгородски? 10 интересных способов с локальными отсылками

Posted Вчера, 13:29
Published Вчера, 13:29
Modified Вчера, 13:31
Updated Вчера, 13:31
Итак, наш первый «романтичный лот» — это дымящий цемзавод. Согласитесь, при виде любимых становится так же сложно дышать, как и рядом с ним. К тому же, слой осевшей пыли на автомобилях белгородцев и серый «туман» могут символизировать и всё то, что застилает глаза влюблённых, согласно всем канонам лириков.
Тема вывоза мусора также стала популярной. И это тоже повод. Ведь встречаться с любимыми и родными хочется как можно чаще. Чаще, чем тот вывозят. Ситуация не самая приятная, но сделать «конфетку» редакция Бел.Ру постаралась.
Продолжая список тем, инфоповод для которых наши журналисты смогли превратить в локальные отсылки для валентинок, предлагаем вспомнить и о красочных фестивалях, загадочной премии Валентина Демидова, путь «из Белгорода на Чукотку» местных чиновников, укрытия на остановках общественного транспорта, прогремевший скандал с фирмами Халаимова и прощание с троллейбусами.
Также напомним, что редакция Бел.Ру ранее опубликовала тест, связанный с темой 14 февраля. Он не только проверит знания, но и расскажет немного нового об этом дне.