Уезжающие из Белгорода троллейбусы вызвали пробку на дороге

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Белгород покидают троллейбусы. Транспорт марки «Витовт» увозят из города. Отметим, что в Белгород часть этих троллейбусов поступила ещё в 2013 году.
В Белгорблагоустройстве сообщили, что из-за транспортировки троллейбусов было затруднено движение на перекрёстке проспекта Б. Хмельницкого и улицы Железнякова.
Троллейбусы не выходят на маршруты Белгорода с 1 июля 2022 года. Их заменили автобусами. Известно, что некоторые троллейбусы перевезли в столицу соседнего региона — Воронеж.