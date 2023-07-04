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Уезжающие из Белгорода троллейбусы вызвали пробку на дороге

4 июля 2023, 12:22
Фото: «Уютный Белгород»
Из города увозят троллейбусы, из-за чего на одном из участков было затруднено движение. Фотографиями с места поделились в Telegram-канале Белгорблагоустройства «Уютный Белгород».

Белгород покидают троллейбусы. Транспорт марки «Витовт» увозят из города. Отметим, что в Белгород часть этих троллейбусов поступила ещё в 2013 году.

В Белгорблагоустройстве сообщили, что из-за транспортировки троллейбусов было затруднено движение на перекрёстке проспекта Б. Хмельницкого и улицы Железнякова.

Троллейбусы не выходят на маршруты Белгорода с 1 июля 2022 года. Их заменили автобусами. Известно, что некоторые троллейбусы перевезли в столицу соседнего региона — Воронеж.

Фото: «Уютный Белгород»
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