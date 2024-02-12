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В Белгородской области снова выросло количество жалоб на вывоз ТКО

Снова прирост жалоб: как обстоят дела с вывозом мусора в регионе за прошедшую неделю?

12 февраля 2024, 08:53
Фото: 1MI

В Белгородской области снова выросло количество жалоб на вывоз ТКО

Больше всего обращений из поступивших в правительство за неделю, вновь связаны с вывозом твёрдых коммунальных отходов. Это обсудили на еженедельном оперативном совещании.

За неделю в правительство поступило 327 обращений от жителей Белгородской области по теме вывоза мусора. Это на 43 обращения больше, чем на прошлой неделе. Однако в Белгороде и районе, где проблема была связана со стрелецким полигоном, жалоб стало меньше. Это связано с тем, что появился допуск разгрузочных машин на твёрдое покрытие площадки, отметили в правительстве.

Тем не менее, прирост есть, и на этот раз — за счёт Шебекинского горокруга. Это объяснили сменой субподрядчика — в округе начнёт работать ЦЭБ. Губернатор Гладков поручил продолжить следить за ситуацией.

Напомним, что ранее в ЦЭБ объясняли, что проблемы с вывозом мусора связаны с поломкой мусоровозов по разным причинам — от перепадов температур и ДТП до состояния полигона в Стрелецком. А Гладков поручил разобраться с собственником полигона, в том числе подать иск.

Тем временем журналист Бел.Ру побывал на полигоне, чтобы узнать, что на самом деле там происходит. Подробнее — в репортаже по ссылке ниже.

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