Снова прирост жалоб: как обстоят дела с вывозом мусора в регионе за прошедшую неделю?

За неделю в правительство поступило 327 обращений от жителей Белгородской области по теме вывоза мусора. Это на 43 обращения больше, чем на прошлой неделе. Однако в Белгороде и районе, где проблема была связана со стрелецким полигоном, жалоб стало меньше. Это связано с тем, что появился допуск разгрузочных машин на твёрдое покрытие площадки, отметили в правительстве.