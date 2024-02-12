Снова прирост жалоб: как обстоят дела с вывозом мусора в регионе за прошедшую неделю?

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
За неделю в правительство поступило 327 обращений от жителей Белгородской области по теме вывоза мусора. Это на 43 обращения больше, чем на прошлой неделе. Однако в Белгороде и районе, где проблема была связана со стрелецким полигоном, жалоб стало меньше. Это связано с тем, что появился допуск разгрузочных машин на твёрдое покрытие площадки, отметили в правительстве.
Тем не менее, прирост есть, и на этот раз — за счёт Шебекинского горокруга. Это объяснили сменой субподрядчика — в округе начнёт работать ЦЭБ. Губернатор Гладков поручил продолжить следить за ситуацией.
Напомним, что ранее в ЦЭБ объясняли, что проблемы с вывозом мусора связаны с поломкой мусоровозов по разным причинам — от перепадов температур и ДТП до состояния полигона в Стрелецком. А Гладков поручил разобраться с собственником полигона, в том числе подать иск.
Тем временем журналист Бел.Ру побывал на полигоне, чтобы узнать, что на самом деле там происходит. Подробнее — в репортаже по ссылке ниже.